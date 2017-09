Von Markus Stegmayr

Innsbruck – Vor wenigen Wochen hat der promovierte Theologe und gebürtige Innsbrucker Josef „Jussuf“ Windischer seinen 70. Geburtstag gefeiert. In Innsbruck ist er ein „bunter Hund“. Kein Wunder, war er doch seit den 70er-Jahren bei zahlreichen Sozialprojekten in der Stadt federführend beteiligt. Jetzt blickt er auf sein bisheriges, wie er es selbst formuliert, „abenteuerliches Leben“ zurück.

Man merkt im Gespräch mit Jussuf Windischer schnell, dass er nicht über sich selbst sprechen möchte. Vielmehr liegen ihm seine zahllosen Sozialprojekte und die „Botschaft“ von diesen am Herzen.

Begonnen hat für ihn alles mit dem Jugendzentrum „Z6“, das er von 1972 bis 1978 leitete. „Für mich stand immer die praktische Arbeit im Zentrum“, merkt er an. So habe er dort etwa den Ausbau des Kellers in Angriff genommen. Der vierjährige Entwicklungshilfeeinsatz ab 1978 in Brasilien bedeutete eine Zäsur für sein Leben und Denken. Plötzlich war die Frage zentral für ihn, wie sich die dortige „Solidaritätsszene“ nach Tirol transferieren ließe. Zurück in seiner Tiroler Heimat wurde er Leiter der „Teestube“, in der obdachlose Menschen Unterschlupf fanden.

Mit einem Schmunzeln erinnert Windischer sich an die „Bettelkurse“, die in dieser Zeit Bettler den „Nichtbettlern“ gaben. Sie dozierten unter anderem „richtiges Betteln“, das Schlafen im Zug und das Anstellen zur Armensuppe. In dieser Zeit, so erinnert er sich, hat ihn auch zum ersten Mal die Polizei abgeführt. Insgesamt gehe es ihm um die „Live-Erfahrung“ und um die „Subjektwerdung“. Nur so könne man sich in die Menschen „einfühlen“.

Daneben ist für Windischer die Akzeptanz als Leitkategorie zentral. Mit dem Aufbau der „Mentlvilla“ schuf er etwas österreichweit Einzigartiges. In dieser Innsbrucker Notschlafstelle wurde der Drogenkonsum akzeptiert. Diese Zeit empfand er als sehr intensiv. Schließlich habe man dort oft mit suizidalen Menschen zu tun oder müsse Reanimationen vornehmen.

Mit dieser Akzeptanz geht für ihn die Frage „Worin bist du gut?“ einher. Er hat sie zahlreichen Menschen im Laufe seiner Laufbahn gestellt. „Viele waren überrascht, ja schockiert“, sagt Windischer. Er sieht in dieser Frage aber eine logische Konsequenz. „Es geht darum, das Mi­li­eu zu kennen, die Menschen in diesem zu stärken, Erneuerung herbeizuführen und sie dann Partei ergreifen zu lassen“, so der Theologe.

Während seiner Zeit als Leiter des Integrationshauses hatte er Zeit, um viele verschiedene Mi­li­eus kennen zu lernen. In diesem wohnten verschiedenste Kulturkreise, Kinder und Senioren, Analphabeten und Doktoranden. Das Haus sei ganz im Sinne einer „offenen Kirche“ konzipiert gewesen, die „Basisgemeinde“ im Nebengebäude war dabei „sehr tragend“.

Nach der Gefängnisseelsorge hat es Windischer, als vorläufig letzte Station in seinem abenteuerlichen und abwechslungsreichen Leben, in das „Waldhüttl“, in welchem vor allem Armutsmigranten aus der Slowakei oder Rumänien ein bescheidenes Zuhause finden, verschlagen.

Doch wie sieht Windischer die Zukunft? „Es ist enger geworden“, glaubt er in Hinblick auf Sozialprojekte. Er sieht verstärkt eine Kultur des „Es darf nicht sein“. „Sollen Probleme einfach verboten werden?“, fragt er sich. Doch der 70-Jährige hat auch Hoffnung. „Mit Kreativität, Mut zum Abenteuer und Hoffnung ist vieles möglich“, gibt er sich zuversichtlich. Es ist davon auszugehen, dass er sich und anderen im Sozialbereich tätigen Menschen aber vor allem eine Sache für die Gegenwart und Zukunft verordnet: Akzeptanz als Basis von allem.