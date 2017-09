Innsbruck – Eigentlich wollte Siegmund Siegele vor wenigen Wochen nur Schwammerlsuchen gehen. Hierzu ging es in Richtung Patscherkofel. Doch das, was Siegele letztendlich als Fund mit nach Hause brauchte, waren weder Steinpilze noch Eierschwammerln oder ein Parasol. Vielmehr war es die Gewissheit, dass an den Hängen des Innsbrucker Hausbergs diverse Schrottteile gut versteckt vor sich hinrosten.

Gestolpert war Siegele über den eigenartigen Fund etwas unterhalb der ehemaligen Igler Alm. Dort, in einem bewaldeten und felsendurchsetzten Gelände, waren ihm die teils türkisen Fahrzeugteile aufgefallen: „Die waren mit Ästen und Moos zugedeckt – alle in die gleiche Richtung.“ Siegele hat dafür nur eine Erklärung: „Ich vermute, dass die dort absichtlich gelagert worden sind.“

Achsen, Zierleisten, Kotflügel und dergleichen mehr waren es, die Siegele dort ausfindig machen konnte. Und die er auch eindeutig einem Lkw zuordnen kann. Bei den Wrackteilen soll es sich um eine so genannte „OM“-Marke (Officine Meccaniche) handeln. Der italienische Fahrzeughersteller war 1975 in die Firma Iveco eingegliedert worden, die Marke selbst verschwand in den 80er-Jahren. Siegele hat auch bereits eine Vermutung, wem der alte Lkw einst gehört haben könnte. Über seinen Schrottfund hat Siegele die Aldranser Ortsstelle der Bergwacht bereits informiert.

Während die Bergwacht-Bezirksstelle Innsbruck-Land für eine Stellungnahme hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise mit dem Fund am Patscherkofel nicht zu erreichen war, erklärt der Leiter der Bezirksstelle Innsbruck-Stadt, Florian Tavella auf TT-Anfrage ganz generell, wie in solchen Fällen vorgegangen wird. Das Standardverfahren sei, so Tavella, dass die Bergwacht zunächst per Grundbuch den Eigentümer des Grundstücks, auf welchem der Fund gemacht wurde, ausfindig macht. Darüber hinaus werden die Fahrzeugteile hinsichtlich einer Fahrgestellnummer abgesucht. Damit könne die Behörde auch den letzten Zulassungsbesitzer des Fahrzeugs ermitteln. Sollte dieser nicht mehr auffindbar sein, müssten die Wrackteile behördlicherseits entsorgt werden. Für die Kosten könnte dann auch der Grundstücksbesitzer herangezogen werden. (mami)