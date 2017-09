Von Helmut Mittermayr und Simone Tschol

Reutte – And the winner is ... – zur Überraschung vieler das Gymnasium Reutte. Eine Recherche bei den großen Schulen im Oberland und Außerfern brachte ein unerwartetes Ergebnis: Das Gymnasium Reutte ist mit 552 Schülern und Schülerinnen die derzeit größte Schule Westtirols. Ins Meinhardinum in Stams starteten zu Schulbeginn 532 Gymnasiasten. Das Gymnasium Imst zählt 510 Wissbegierige und die HTL Imst kommt auf 465 technikaffine Jugendliche (plus 100 Schüler im eigenständigen IT-Kolleg Imst). Im Bezirk Landeck stellt das Gymnasium Landeck mit 344 Schülern die größte Einheit.

Manfred Pfeifer leitet das Reuttener Gymnasium seit 1. August. Seine Zahlen sind beeindruckend: „Wir sind mit 30 Klassen in das Schuljahr gestartet, 15 in der Oberstufe und 15 in der Unterstufe.“ Womit das Reuttener Gymnasium auch im Pflichtschulbereich die größte Schule des Außerferns darstellt; bei den Mittelschulen hat – wie berichtet – Reutte Königsweg mit zwölf Klassen die Nase vorn. Die Schülerzahl am Gymnasium legte gegenüber dem Vorjahr sogar um 15 zu, freut sich Pfeifer. Am Gymnasium kann derzeit zwischen Sprachzweig, Realzweig (mit Italienisch oder Latein) sowie dem technischen Zweig gewählt werden. Knapp 80 Professoren, nicht alle in Vollzeit, unterrichten an der Adresse Gymnasiumstraße 10. Eine besondere Herausforderung stellen fünf jugendliche Flüchtlinge in der Oberstufe dar, die fast kein Deutsch sprechen. „Sie sollen sprachfähig gemacht werden und bei uns einen Pflichtschulabschluss erreichen“, erklärt Pfeifer, der guter Dinge ist, dass dies gelingen wird.

Flüchtlinge sind auch ein Thema am Ingenieurskolleg (IKA) Reutte. Dafür wurde eine eigene Klasse mit 17 Schülern und Schülerinnen (Bild) eingerichtet. Auch dort ist das Ziel ein Pflichtschulabschluss. Ansonsten freut sich Direktor Franz Pohler über starken Zulauf: „Das Interesse steigt. Im neuen ersten Jahrgang haben wir 18 bis 20 Schüler. Weitere zwölf treten zur Matura an und die Voranmeldungen für den Aufbaulehrgang im Februar sind auch schon bestens angelaufen.“

Über einen regelrechten Schülerboom freut sich auch Ernst Hornstein, Direktor der Fachschule für Kunsthandwerk und Design in Elbigenalp. Dort starten heuer 26 Jugendliche ihre Ausbildung. In nur fünf Jahren konnte die Gesamtschülerzahl um 50 Prozent – von 48 auf aktuell 72 – gesteigert werden. Die Mädchen sind mit 73 Prozent klar in der Überzahl. „Wir machen viel Werbung. Und das zahlt sich aus“, meint Hornstein. 18 Lehrpersonen, davon neun Vollbeschäftigte, unterrichten in den vier Klassen. Diese sind wiederum auf die zwei Fachbereiche Vergolden und Schriftdesign sowie Bildhauerei aufgeteilt.

Volles Haus auch an der Handelsakademie (HAK), der Handelsschule (HAS) sowie an der Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe (HLW) in Reutte. Die letzten Wiederholungsprüfungen sind überstanden, jetzt beginnt der Unterrichtsalltag. Alle drei Schulen werden von Werner Hohenrainer geleitet. Auch das 48-köpfige Lehrerkollegium unterrichtet größtenteils an allen drei Schulhäusern.

Insgesamt bringen es die drei Bildungseinrichtungen auf 309 Schüler. Von diesen werden 106 in den fünf Klassen der HAK unterrichtet, 27 davon bilden die neue erste Klasse.

Bergauf geht es auch an der HAS. Noch vor zwei Jahren stand die Frage im Raum, ob überhaupt eine Klasse zustande kommt. Die geburtenschwachen Jahrgänge sorgten für einen signifikanten Einbruch der Schülerzahlen. Mit Müh und Not konnte damals die Mindestschülerzahl geschafft werden. Mittlerweile hat sich die Situation eingependelt. 43 Schüler werden in den drei Klassen gezählt. 17 Jugendliche haben die wirtschaftliche Ausbildung an der Handelsschule Reutte gerade erst begonnen.

Der stärkste aller drei Schultypen – gemessen an der Zahl der Schüler – ist die HLW. Sie stellt mit insgesamt 160 Teenagern in acht Klassen das Gros im „Schulverbund“ HAK/HAS/HLW. Die erste Klasse bringt es heuer sogar auf 31 Schüler.

„Die Schülerzahlen sind zwar im Vergleich zu den starken Vorjahren rückläufig, aber nur leicht“, meint Direktor Werner Hohenrainer.