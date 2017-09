Innsbruck – Es war ein Sommer, wie man ihn sich als Betreiber eines Freibades kaum besser wünschen könnte – und das obwohl das Wetter nicht immer zu hundert Prozent mitspielte. Und doch sprechen die Zahlen, die gestern die Interessenvertreter der Bäderbetreiber anlässlich des Saisonabschlusses präsentierten, eine eindeutige Sprache: Mehr als 2,3 Millionen Besucher verzeichneten die über 60 Frei-, Natur-, Erlebnis- und Hallenbäder Tirols. Das entspricht einem Plus von rund 17 Prozent im Vergleich zum Sommer 2016. Der Gesamtumsatz konnte mit einem Plus von etwa zwei Millionen Euro um fast 19 Prozent auf 12,6 Millionen Euro gesteigert werden.

„Der Sommeranfang war sehr gut, dann hat uns das Wetter etwas im Stich gelassen“, fasst Josef Fiegl, Pressesprecher der Tiroler Bäder, zusammen. Bei schlechter Wetterprognose für den Nachmittag verzichten die Leute vielfach auf einen Freibadbesuch und unternehmen lieber etwas anderes. Da es vor allem im August aber zumeist erst am Abend geregnet hat, ist der Sommer mehr als versöhnlich ausgeklungen, erklärt Fiegl. Zu dem starken Plus in der Bilanz der Tiroler Bäder haben nicht zuletzt auch neue oder erneuerte Einrichtungen beigetragen, wie beispielsweise das Telfer Bad, fügt Karlheinz Bader, Berufsgruppenobmann der Tiroler Bäder, hinzu. Was die Preisentwicklung bei den Eintritten betrifft, so gehe diese in eine richtige Richtung: Die Kosten für eine Erwachsenen-Tageskarte liegen bei durchschnittlich 7,82 Euro – ein Plus von 2,4 Prozent. Allerdings, so sind sich Fiegl, Bader und Fachgruppengeschäftsführer Bernhard Wanner einig, sollte im Sommer niemand unter zehn Euro nass werden. Nur so könne die hohe Qualität in Tirols Bädern dauerhaft gewährleistet werden. Dass diese sich tatsächlich sehen lassen kann, zeigen die Umfrageergebnisse des Marktforschungsinstitutes IMAD. Mit einer Durchschnittsnote von 1,4 stellen die befragten Besucher den Tiroler Badeanstalten einmal mehr ein sehr gutes Zeugnis aus.

Das Ende der Sommerbadesaison 2017 markiert außerdem auch einen Generationenwechsel in der Interessenvertretung der Tiroler Bäderbetreiber: Die gestrige Bilanz-Pressekonferenz war die letzte für Pressesprecher Josef Fiegl – früher langjähriger Berufsgruppenobmann der Tiroler Bäder – und Karlheinz Bader. Nach einer, wie sie sagen, „chlorreichen Vergangenheit“ verabschieden sie sich in den Ruhestand. Neuer Berufsgruppenobmann ist Ulrich Mayerhofer von den Innsbrucker Kommunalbetrieben.