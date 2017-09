Von Alexandra Plank

Innsbruck — In einem Alter, in dem andere ihre Pension genießen, organisiert der 76-jährige Vorarlberger Lothar Petter eine erfolgreiche Umweltaktion. Der Obmann des Alpenschutzverbandes zieht aber nicht nur im Hintergrund die Fäden, er war bei allen Säuberungsaktionen, immerhin 46 an der Zahl, stets selbst dabei, wie er stolz erzählt.

So auch in diesem Sommer, als eine Gruppe von Studenten die Berge von Müll reinigte. In Tirol standen mit dem Inneren Ötztal und dem Hinteren Zillertal zwei hochalpine Berggebiete im Zentrum der Aktion „Saubere Alpen". In der zweiten Augustwoche rückte ein zehnköpfiges Team rund um Petter in die Höhe aus. „Wir haben bei unseren Einsätzen in Tirol rund 12.500 Liter Müll beseitigt", erzählt der Obmann. Hat sich das Bewusstsein für die Berge in den vergangenen Jahrzehnten geändert? „Neben den Wanderwegen liegt viel weniger Müll. Die Leute achten jetzt darauf, dass sie ihren Abfall mitnehmen", erzählt Petter. Zu schaffen machen den Aktivisten indes vor allem Altlasten rund um die Hütten. So beseitigten die Studenten, die bezahlt werden und versichert sind, auf der 3019 Meter hoch gelegenen Similaunhütte in einem mehrtägigen Einsatz eine Deponie. „Die Abfälle wurden in den 70ern und 80ern abgelagert, wo das Bewusstsein noch nicht so vorhanden war", erzählt Petter. Trotz unwirtlicher Wetterbedingungen konnte das illegale Lager, darunter eine Vielzahl von Batterien, mit einem Gesamtgewicht von 800 kg eingesammelt und mit der Materialseilbahn abtransportiert werden. Nachdem sich der überwiegende Teil der Ablagerung unter großem Felsgeröll befindet, war nur eine teilweise Räumung möglich. Im kommenden Jahr soll geschaut werden, wie eine vollständige Beseitigung durchgeführt werden kann.

Teilweise muss der Müll ins Tal geflogen werden. Im Ötztal ist besonders die Gemeinde Sölden sehr engagiert. Michael Kneissl vom Recyclinghof sorgt dafür, dass der Müll fachgerecht getrennt und wiederverwertet wird. „Das besondere Verdienst des Alpenschutzverbandes ist, dass die Helfer illegale Deponien aufspüren und räumen." Natürlich versuche man die Verursacher zur Kasse zu bitten, aber das sei oft schwierig. „Es hat oft mehrere Pächterwechsel auf den Hütten gegeben, es ist schwierig, da einen Schuldigen zu ermitteln", sagt Kneissl.

Auch im Hinteren Zillertal waren die Helfer aktiv. Im Steilgelände wurden vier Hubschraubertransportsäcke (Fassungsvermögen 1000 Liter pro Sack) mühevoll eingesammelt.

Dem Bundesland Tirol stellt Petter ein gutes Zeugnis aus. „Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich unterstützen uns sehr. In Salzburg kann man nur auf Ehrenamtliche zurückgreifen, das ist schwierig."

Er weist darauf hin, dass der Klimawandel im Gebirge auch bisher zugedeckte Umweltsünden freigibt. Die Arbeit geht also nicht aus. Das Team schaut auch in Spalten und hat dort schon so kuriose Dinge wie etwa einen alten Herd gefunden. Petter wird auch im nächsten Jahr wieder im Dienste der Berge unterwegs sein: „Ich würde ja übergeben, aber sie lassen mich nicht aus", schließt er lachend.