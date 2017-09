Imst, Tarrenz – Am Sonntag, fast pünktlich zum Zwölferläuten, trafen die Kühe der Obermarkter Alm und die Schafe, begleitet vom Oberhirten Werner Zebisch und seinen Helfern, vor dem Gasthof Hirschen in Imst ein. Dort wurden sie vom Stadtchef Stefan Weirather in Empfang genommen. Trotz schlechten Wetters wurden die Tiere von zahlreichen Zuschauern erwartet.

Eine Stunde später, kehrten auch im Nachbardorf Tarrenz die Schafe von der Tarretonalm heim: Rund 1000 Tiere strömten einmal mehr die enge Trujegasse hinunter zum Postplatz. Dort gab es für den starken Reiseverkehr über den Fernpass eine kurze Straßen-„Blökade“: Polizei und Feuerwehr hielten die Autos an, damit die Schafe sicher zur Schafschied gelangten. (peja, pascal)