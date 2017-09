Lienz – Die Sommerferien sind vorbei – aber nicht der Spaß. Denn wenn die Schul­e wieder ruft, startet Schloss Bruck mit seinen museums­pädagogischen Programmen, die beweisen, dass Geschichte und Kultur gar nicht verstaubt sein müssen. Handlungs- und erlebnisorientiert wird das Ziel verfolgt, bei den jungen Besuchern Neugier zu wecken – im Zuge von Führungen und Workshops.

In einer dieser speziell für Schulen angebotenen Veranstaltungen gibt Ute Igel, Rangerin im Nationalpark Hohe Tauern, an drei Tagen im September altersgerecht Einblick in die heimische Vogelwelt. Gemeinsam wird die Schau „Eulen, Greife & Hühnervögel“, welche die Leidenschaft des im Vorjahr verstorbenen Försters Leo Kranebitter dokumentiert, erkundet. Vom kleinen Sperlingskauz über den mächtigen Auerhahn bis hin zum König der Lüfte, dem Steinadler, kann man zahlreiche Präparate aus der Nähe beobachten. Die 50-minütigen Sonderführungen speziell für Schulen finden von 27. bis 29. September statt.

Neben dem „Klassiker“ im Programm des Museums, dem Erkunden der eigenen Kreativität mit den Werken von Albin Egger-Lienz, wird in diesem Jahr der Workshop „Alt oder neu? Vom Schloss-Leben zum Nuki-Schloss“ zur Werkschau „Archaik – Hightech“ angeboten. Die Schüler werden auf eine Zeitreise durch die Geschichte der Formgebung und des Designs begleitet, Materialien, Form und Funktion von Alltagsdingen erforscht und neue Ideen entwickelt. Jeder Schüler erhält ein Werkbuch, das als Grundlage für den Unterricht oder zum selbstständigen Experimentieren eingesetzt werden kann. Workshops gibt es von 12. September bis 26. Oktober. Dauer: etwa 1,5 Stunden.

Speziell für Kindergartenkinder hat das Team des Museums ein einstündiges Programm zum Thema Fledermaus entwickelt. Es wird von 19. September bis 26. Oktober für Drei- bis Sechs­jährige angeboten.

Schulen und Kindergärten können die Programme ab sofort unter Tel. 04852/6258083 buchen. (TT)