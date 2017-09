Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck – Ein Dorf mitten im afrikanischen Busch im Westen von Ghana. Die Menschen hier leben vom einfachen Ackerbau. Sie gehören zu den Ärmsten der Armen. Die Häuser einfach, gekocht wird am offenen Feuer vor den Behausungen. Genau so einer Feuerstelle kommt die kleine Mary vor etwa zwei Jahren zu nahe. Mit fatalen Folgen: Das Kleidchen der Dreijährigen fängt sofort Feuer, das Mädchen erleidet schwerste Verbrennungen.

Das nächste Krankenhaus ist eineinhalb Stunden Fußmarsch entfernt. Mary wird dort aufgenommen und notdürftig versorgt. Wer allerdings nicht genügend Geld hat, um die Behandlung zu bezahlen, wird entlassen – unabhängig vom Schweregrad der Verletzung. Mary überlebt und ihre Brandwunden vernarben. Eine medizinische Nachsorge, bei der das geschädigte Gewebe professionell behandelt wird, kann sich die Familie nicht leisten. Das Resultat: Die großen Narben schränken Marys Bewegungsfreiheit massiv ein. Sie leidet starke Schmerzen, muss sie doch immer gegen das verhärtete Gewebe arbeiten. Weil sie nicht lange stehen und gehen kann, muss sie sich außerdem ständig von ihrer Mutter tragen lassen. Das Leben des einst fröhlichen und lebhaften Kindes ist nicht mehr so, wie es vorher war.

In dieser Situation lernt Elisabeth Cerwenka Mary kennen. Die Wörglerin engagiert sich seit 13 Jahren mit ihrer Initiative „Grenzenlos helfen“ für die Menschen im verarmten Ghana und hat unter anderem den Bau einer Schule und einer Krankenstation in Ntronang initiiert. Cerwenka fasst den Entschluss, Mary zu helfen, und durch die großzügige Unterstützung eines Tiroler Arztes, der anonym bleiben will, gelingt es, die 12.000 Euro teure Operation an der Innsbrucker Klinik zu finanzieren. Am 31. August ist es endlich so weit: Gemeinsam mit ihrer Mutter Abigail und Elisabeth Cerwenkas Vertrautem in Ghana, Samuel Kyepichler, landete Mary in Innsbruck.

Rund zwei Jahre nach dem fürchterlichen Feuerunfall wird Mary am vergangenen Dienstag von einem Team der Klinik für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie operiert. Evi Morandi, die behandelnde Ärztin, zeigt sich mit dem Verlauf der rund zweieinhalbstündigen Operation zufrieden. „Nach dem Unfall ist es zu einer Defektheilung gekommen und es hat sich eine harte Narbenplatte im Bereich des gesamten Unterbauches bis zum Oberschenkel gebildet“, erklärt Morandi. Dieses Gewebe musste mittels Transplantation durch intakte Haut vom Oberschenkel ersetzt werden.

In den vergangenen Tagen war zunächst einmal Abwarten angesagt, heute wird erstmals der Verband abgenommen und nachgesehen, ob die Transplantation gelungen und wie weit der Heilungsverlauf fortgeschritten ist. „Mary wird voraussichtlich noch zwei Wochen stationär bleiben und dann ambulant weiterbehandelt“, schätzt Ärztin Morandi. Insgesamt wird es wohl drei Monate dauern, bis Mary und ihre Mutter wieder zurück zur Familie nach Ghana reisen können. Ihren fünften Geburtstag am 12. November wird die kleine Mary also in Tirol feiern. Und wenn alles gut verlaufen und verheilt ist, dann ist es ein Geburtstag, an dem sie ihr unbeschwertes Leben ohne Schmerzen und körperliche Einschränkungen zurückbekommt.

Für sie, aber auch für Elisabeth Cerwenka geht das Abenteuer allerdings auch danach noch weiter. Denn weil sich Mary im Wachstum befindet, muss die Stelle auch in den kommenden Jahren immer wieder kontrolliert werden. „Wir sind daher auf Spenden aus Tirol angewiesen, um das finanzieren zu können“, sagt Cerwenka. Denn neben den 12.000 Euro für die Operation gilt es, Flugtickets, Aufenthalte und Verpflegung zu bezahlen. Vom Großspender bis zur kleinen Unterstützung – alles hilft weiter. Spenden können an das „Spendenkonto Afrika“, IBAN: AT34 2050 6001 0111 8040, BIC: SPKUAT22XXX, überwiesen werden.