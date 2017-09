Von Michael Mader

Kufstein – Zur bestmöglichen Ausnutzung von Synergien bei der Abwicklung von Veranstaltungen und Kongressen wird das rund sieben Millionen Euro teure Kultur Quartier von der Stadt Kufstein an die Kufsteiner Immobiliengesellschaft verpachtet. Als vorläufige Miete werde ein monatlicher Betrag von 13.000 Euro exkl. Mehrwertsteuer festgelegt.

„Auf eine Ausschreibung wird verzichtet, da ein effizienter Betrieb nur über die städtische Immobiliengesellschaft möglich ist, welche die gewerblichen Vermietungen abdeckt“, berichtete Bürgermeister Martin Krumschnabel (Parteifreie) in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Bewerbung, die Vermarktung und die Betreuung des Kultur Quartiers wird von der Standortmarketing Kufstein GmbH übernommen. Ein bis zwei Mitarbeiter werden im Kultur Quartier ein Büro beziehen, wobei dieses angemietet werden muss. Als Kostenersatz werden wiederum 20 Prozent des reinen Mietumsatzes an die Standortmarketing bezahlt. In den ersten beiden Jahren sei mit keinen positiven Betriebsergebnissen zu rechnen, heißt es im Bericht an den Gemeinderat.

„Die Zahlen, Daten und Fakten stellen sich hier jedoch anders dar. Die geschätzten Betriebskosten liegen bei 160.000 Euro. Durch die Einnahmen abzüglich der Subventionen kommen hier aber maximal 100.000 Euro herein. Das Kultur Quartier kostet die Stadt mit Rückzahlungen also bis zu 600.000 Euro jährlich“, rechnet Gemeinderat Richard Salzburger (ÖVP) vor. Dieser Meinung ist auch sein Fraktionskollege Gemeinderat Simon Hermann Huber: „Egal wie man rechnet, wir werden einen Abgang von 500.000 Euro im Jahr haben, Hauptsache die Bürger haben eine Freude damit.“

„Die Investition ist ein verlorener Aufwand – wie zum Beispiel bei einem Schwimmbad. Wir haben sieben Millionen Euro ausgegeben, die können wir nicht verdienen. Deshalb stellt uns ja niemand so etwas hin“, kontert BM Martin Krumschnabel, „aber wir haben ja auch Eigentum an einer Immobilie mitten in der Stadt erworben. Alles an Einnahmen hilft uns, einen möglichst geringen Abgang zu haben.“

Das Betriebsmodell für das Kultur Quartier sieht vor, dass alle Mieter, auch örtliche Vereine, die ungekürzten Mietkosten zu bezahlen haben. Hinsichtlich Subvention und Unterstützung für den Mietaufwand sei dann die Stadtgemeinde Kufstein zuständig. Bis auf GR Richard Salzburger stimmten alle Gemeinderäte für das Betriebsmodell.