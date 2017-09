Kitzbühel – Jubel bei den Mitgliedern des Vertreter­stammtisches Kitzbühel, kurz VST genannt: Beim kürzlich stattgefundenen VST-Golfwochenende konnte die stolze Rekordsumme von 220.000 Euro gesammelt werden. Damit kann der Verein mit 28 Mitgliedern seinem Ziel nachkommen, nämlich notleidenden Kindern, Familien und Hilfsorganisationen in der Region Kitzbühel unter die Arme zu greifen.

Am vergangenen Wochenende hieß es bereits zum 17. Mal: Golfen für den guten Zweck. Am Freitag spielten am Golfplatz Eichenheim in Kitzbühel pro Gruppe ein Profigolfer und drei Amateure zusammen. Insgesamt waren über 160 Personen am Start.

Schon untertags war die Stimmung ausgelassen und alle Teilnehmer wurden reichlich verköstigt und musikalisch unterhalten. Am Abend fanden sich 250 Personen zur Abendveranstaltung im Festsaal des Hotel Grand Tirolia ein. Dort zeigten sich die Gäste im Rahmen der Versteigerung äußerst großzügig.

Am darauf folgenden Tag ging das klassische VST-Charity-Turnier über die Bühne. Bei absolutem Kaiserwetter gingen 150 Golfer an den Start. Die VST-Tombola erfreute sich auch heuer wieder großer Beliebtheit, daher waren die Lose in kurzer Zeit ausverkauft.

Den feierlichen Abschluss des VST-Golfwochenendes bildete „die Nacht der Tracht“ im Hotel Rasmushof in Kitzbühel. LH Günther Platter war via Videobotschaft zugeschaltet und auch Bürgermeister Klaus Winkler lobte die VST-Männer rund um deren Präsidenten Fidji Fiala.

Seit der Vereinsgründung 2001 wurden 1,5 Mio. Euro gesammelt. Laut VST konnten damit über 600 Menschen unterstützt werden. (TT)