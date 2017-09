Von Hubert Daum

Imst – Ausgechillt! Mit dem gestrigen Montag, an dem die Gymnasien in Imst und Stams ihre Türen aufsperrten, sind nun alle Schulen des Bezirkes im Lehrmodus. Neben der HAK/HASCH und der HTL Imst starteten auch die Pflichtschulen bereits letzte Woche in das neue Schuljahr, um freie Tage für Herbst- bzw. Pfingstferien zu sammeln.

Für 703 Vorschüler und Erstklässler im Bezirk fing mit dem ersten Läuten ein neue­r Lebensabschnitt an. 2452 Volksschüler schnallten sich in Summe die Schultasche um, das sind um 41 weniger als im letzten Jahr. Allerdings werden diese von drei Lehrern mehr – insgesamt 294, davon vier Junglehrer – betreut.

Von wegen jeder möchte ins Gymnasium: Die Neuen Mittelschulen (NMS) des Bezirkes sind gefragt wie selten zuvor. Mit 2070 Kids wuchs man um 46 Schüler. Eklatant die Steigerung im Lehrkörper: An den NMS unterrichten immerhin 26 Pädagogen (zehn Junglehrer) mehr als noch im vorigen Schuljahr. In den Polytechnischen Schulen und in den Sonderschulen gibt’s allerdings einen leichten Aderlass sowohl bei den Schülern als auch bei den Lehrern. „Auch heuer stehen wieder Pädagogen für eine Spezialauf­gabe zur Verfügung“, berichtet Pflichtschulinspektor Thomas Eiterer, „zwei Lehrerinnen werden sich ausschließlich um die schulpflichtigen Flüchtlingskinder im gesamten Bezirk kümmern. Zurzeit wird die genaue Anzahl erhoben.“

Als „business as usual“ bezeichnet der Direktor des Imster Bundesrealgymnasiums Karl Digruber den gestrigen Unterrichtsstart: „Mit rund 510 Schüler sind wir ähnlich unterwegs wie im Vorjahr. Wir haben alle mit nachgewiesener Schulreife aufnehmen können. Rund 530 Schüler geben sich im Meinhardinum Stams die Schultürklinke in die Hand.“ Direktor Georg Jud: „Das sind etwas weniger als im Vorjahr, dafür haben wir zwei Klassen mehr.“ Angebot und Nachfrage seien im Gleichgewicht. Als bemerkenswert bezeichnet Jud die im letzten Jahr eingeführte Neuerung: „Wir haben unglaublich positives Feedback von den Schülern, die das Angebot des Morgenturnens ab 7.30 Uhr annehmen. Das ist sehr gefragt.“

In der HAK/HASCH Imst werden in diesem Schuljahr rund 525 Jugendliche ein- und ausgehen, rund 110 davon sind Debütanten. Im Abendkolleg für Wirtschaftsinformatik sind noch Plätze frei. Neu in der Schule der Wirtschaft ist die „Oberstufe neu“. Direktor Harald Schaber: „Die Semester werden hier als abgeschlossene Einheit mit Zeugnis bewertet. So gibt es mehr Möglichkeiten, eine schlechte Note auszubessern und somit die Anzahl der Klassenwiederholer zu minimieren.“

In der mit 570 Schülern besetzten HTL wurde dieses Novum schon letztjährig praktiziert. „Das Ziel, die Anzahl der Repetenten zu verringern, wurde voll erfüllt“, bestätigt Direktor Stefan Walch.