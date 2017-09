Von Hans Nikolussi

Ehenbichl – Der wohl „beste“ Jahrgang in der 27-jährigen Geschichte der Reuttener Pflegeschule erhielt am Freitag das Diplom. Ein Notendurchschnitt der gesamten Klasse von sagenhaften 1,33 sprach dabei für sich. „Blau war gestern – ab heute weiß“, sagten sich zwölf Schülerinnen und drei Schüler und waren stolz, ab sofort in der weißen Berufstracht des diplomierten Personals auftreten zu dürfen. Die blauen Trachten schmückten aufgehängt am Seil traditionell den Eingang zur Bildungsstätte.

„Ein gerüttelt Maß an Wissen wird heute entlassen“, bestätigte Gemeindeverbands­obmann Aurel Schmidhofer den so erfolgreichen Absolventen des 24. Kurses nach dreijähriger Schulzeit. Für die Abgänger bedeute das einen Richtungswechsel im Leben, den es mit Verantwortung zu meistern gelte. Die Zöglinge von Direktor Peter Mittermayr und seinem Lehrerteam hatten während der drei Jahre über 2300 Stunden Theorie zu bewältigen, aus Tausenden Seiten Skripten zu lernen, viele Prüfungen zu bewältigen, unzählige Fachausdrücke zu verinnerlichen, massenhaft Literatur zu wälzen und jeden Tag acht Stunden voll bei der Sache zu sein. Viele Stunden Praxis, vornehmlich im BKH Reutte, aber auch im Oberland, Innsbruck und Vorarlberg hatten alle gefordert. „Wir sind eine kleine Schule, in der es uns wichtig ist, eine Atmosphäre der Wertschätzung und Anerkennung zu leben. Es dürfen Gefühle gezeigt werden, und nicht nur Leistung und Wissen zählen. Empathie und Bauchgefühl von beiden Seiten haben uns während dieser Zeit geholfen und uns näher zusammengebracht“, ließ der Direktor die Festversammlung wissen.

Als eine der Absolventinnen der Schule wies BR Sonja Ledl-Rossmann auf das immer größer werdende Feld der Pflege im Alter hin, für das sie sich in einer parlamentarischen Enquete starkgemacht hatte. Sie zollte den Absolventen den gebührenden Respekt und die Anerkennung zur schwierigen Berufswahl.

Obwohl manche Prüfung zu einer „Schwergeburt“ geworden sei, flachste Gynäkologie-Oberärztin Renate Luze als medizinisch-wissenschaftliche Leiterin der Schule, sei dieser Jahrgang „von sehr hohem Niveau“. Sie wünschte den Absolventen Kraft, auch zur Veränderung mit Toleranz und Vertrauen, ohne sich von der fortschreitenden „Virtualität“ unterkriegen zu lassen.

Der Luze-Ziegler-Preis für die „Bestnote“ ging diesmal an Sarah Kärle aus Stanzach. Sie hatte das Gesamtergebnis noch weit getoppt und über die drei Jahre einen Notendurchschnitt von 1,03 erreicht. Ihr soziales Engagement bewiesen die Schulabgänger durch die Spende aus den Einnahmen des Diplomballes. Der Erlös von 5000 Euro ging an ein Spital in Ifakara (Tansania).