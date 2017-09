Von Catharina Oblasser

Lienz – Ob französische Chansons, Klassiker der Popmusik oder selbst komponierte Lieder; mit Verstärker oder unplugged: Die Palette der Straßenmusikanten, die im Sommer und Frühherbst in der Lienzer Fußgängerzone auftreten, ist umfangreich. Je nach Geschmack hören die Passanten länger oder nicht so lange zu und werfen Münzen in die Gitarrenkästen oder auch nicht. Einige der Musiker sind regelrechte Stammgäste, andere sind nach einem Vormittag schon wieder verschwunden.

Was viele nicht wissen: Eigentlich ist das Musizieren auf öffentlichen Plätzen in Lienz verboten. „Es gibt einen Stadtratsbeschluss aus dem Jahr 2012“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Anlass dafür war damals der Auftritt einer Gruppe, die sich als amerikanische Ureinwohner präsentierte – mit Federschmuck und Lederbekleidung. Die Musik kam allerdings aus der Konserve und war nicht sehr abwechslungsreich: Mit drei bis vier Stücken, die unablässig wiederholt wurden, fand die Band ihr Auslangen.

„Es gab Beschwerden von Geschäftsleuten am Johannesplatz, die den ganzen Tag dieser Beschallung ausgesetzt waren“, erinnert sich die Bürgermeisterin. Daraufhin beschloss der Gemeinderat ein allgemeines Musizierverbot.

Da die Straßensänger davon aber offenbar nichts wissen, wird die Fußgängerzone auch weiterhin zur Open-Air-Bühne. Blanik sieht das pragmatisch: „Das Verbot kann nicht wirklich vollzogen werden, weil die Stadt keine Gemeindepolizei hat. Genauso wenig, wie unser Alkoholverbot auf öffentlichen Plätze exekutierbar ist.“ Wenn wirklich Not am Mann ist, greift die Bürgermeisterin persönlich ein. So war es auch damals bei den „Indianern“. „Wenn es Beschwerden von Anwohnern oder Geschäftsleuten gibt, gehe ich zu den Musikern hin und fordere sie auf, einmal an einen anderen Platz zu wechseln oder Pause zu machen. Das funktioniert in der Regel.“

Tatsächlich einschreiten muss Blanik aber nur selten. „Heuer war das bisher noch nie der Fall, im letzten Jahr einmal.“ Und irgendwie würden die Straßenmusikanten ja auch zum entspannten Flair der sommerlichen Sonnenstadt beitragen. Den Passanten gefällt’s jedenfalls.

Die Geschäftsleute haben unterschiedliche Meinungen: „Ich finde es toll, wenn in der Stadt Musik gespielt wird, das ist richtig belebend. Für meinen Geschmack könnte es sogar noch mehr sein“, meint etwa Frieda Gruber vom Café Viva in der Rosengasse. Weinhändler Hannes Schwarzer sieht das anders: „Einige wenige Musiker sind spitze. Aber wenn sich die Lieder im Zehn-Minuten-Rhythmus wiederholen, ist das eine Katastrophe.“