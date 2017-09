Reutte – Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Trotzdem hoffen Eltern und Geschwister, einen geeigneten Stamm­zellenspender für den kleinen Max zu finden. Der Vierjährige leidet an septischer Granulomatose, einer äußerst seltenen Erbkrankheit, die – wird kein Spender gefunden – tödlich endet.

Am Sonntag lud der Verein „Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich“ zur freiwilligen Typisierung nach Reutte. Und die Resonanz war enorm. 605 Personen haben eine Blutprobe abgegeben, in der Hoffnung, dem kleinen Max oder anderen Betroffenen das Leben zu retten.

In den letzten Monaten ließen sich bundesweit 28.000 Personen registrieren. Das Labor in Bayern stößt damit längst an die Kapazitäts­grenzen. „8000 Typisierungen sind noch ausständig“, weiß Anni Kratzer, Obfrau der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol. „Es bräuchte im Labor dringend noch weitere Geräte und drei Mitarbeiter, um die Proben auszuwerten.“ Für Max war bisher leider noch kein passender Spender dabei, aber – und das ist die gute Nachricht – 27 Spender für andere Patienten. Max hat nicht mehr viel Zeit, bis Weihnachten, sagt Kratzer und ergänzt: „Es muss ein Spender für ihn dabei sein. Ich glaube fest daran.“ (fasi, func)