Von Claudia Funder

Lienz – Der dreijährige Max braucht zum Überleben dringend eine Stammzellentherapie. Anni Kratzer, Obfrau der Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol, bat die Bevölkerung um Mithilfe und trat damit eine Lawine der Solidarität los. Wie die TT berichtete, stieß der Aufruf, sich registrieren zu lassen, im März in Lienz auf ein unerwartet großes Echo. 1200 Personen gaben eine Speichelprobe ab. Weitere 1800 wurden damals, weil das Testmaterial aufgebraucht war, nachgemeldet und bekamen Unterlagen und die Röhrchen für die Probe vom Verein „Geben für Leben“ zugesandt.

Die Hilfsbereitschaft zog seitdem weite Kreise. Bundesweit wurden Aktionen gestartet. „28.000 Personen ließen sich bisher registrieren“, verrät Anni Kratzer auf Nachfrage der TT. Das Labor in Bayern stößt längst an die Grenzen seiner Kapazitäten. „8000 Proben sind noch auszuwerten“, weiß Kratzer. „Es bräuchte im Labor dringend noch zwei zusätzliche Geräte und drei Mitarbeiter, um rasch zu weiteren Ergebnissen zu kommen.“

Für Max war bisher leider noch kein passender Spender dabei, aber – und das ist eine erfreuliche Nachricht – 27 Spender für andere Patienten. Max hat nicht mehr viel Zeit, bis Weihnachten, sagt Kratzer und ergänzt: „Es muss ein Spender für ihn dabei sein. Ich glaube fest daran.“

Bis Weihnachten laufen weitere Aktionen. Am Sonntag ließen sich in Reutte 605 Personen registrieren. Die nächste Aktion findet am Wochenende in Kufstein statt. Wer sich noch registrieren lassen will: Infos sind unter https://www.gebenfuerleben.at abrufbar.

Die Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol feiert am 24. Oktober übrigens ihr 20-jähriges Bestehen. Ein passender Spender für Max wäre wohl das schönste Geschenk.