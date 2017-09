Imst – Seit vergangenem Donnerstag ist eine 18-jährige Frau in Tirol abgängig. Die Einheimische wurde zuletzt gegen Mittag am Bahnhof in Imst gesehen. Sie wollte mit dem Zug nach Innsbruck fahren, dürfte dort jedoch nicht angekommen sein. Es wird ein Unfall befürchtet, so die Polizei. Hinweise werden unter 059133/7100 erbeten. (TT.com)