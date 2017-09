Schwaz – Feste feiern heißt in der Schwazer Pfarre St. Barbara Freundschaft leben. Menschen aus 72 Nationen sind in der Bezirkshauptstadt vertreten. Sie wohnen hier, gehen zur Schule, arbeiten oder suchen um Asyl an. Einmal im Jahr will man zusammen feiern und zeigen, was alle verbindet. Das Fest der Kulturen und Religionen ist für alle offen. Dazu gibt es viel Folklore der Kulturen und Stände voll kulinarischer Köstlichkeiten aus aller Welt.

Eröffnet wird das Fest nach dem katholischen Gottesdienst in der Kirche St. Barbara. Den Anfang machen am Pfarrplatz der Verein Skud Vuk Karadzic und die Jugendgruppe Waldauf. Anschließend sorgen der Trachtenverein Almrausch-Sölleite, der Club Bosna Schwaz, die Saz-Gruppe Alevitische Gemeinde Jenbach und die Tänzer des Yunit Dance Art für gute Stimmung.

Um 14 Uhr beginnt ein Dialog in der Kapelle zum Thema „Frieden stiften, geht das? Anregungen und Beispiele“. Im Anschluss geht es mit Einlagen der Jugendlichen des Flüchtlingsheimes und der alevitischen Volkstanzgruppe weiter. Den Abschluss bildet ein Friedensgebet. Dazu werden Gebete der Christen, Sunniten, Aleviten und Bahai in den jeweiligen Landessprachen vorgetragen – gesanglich umrahmt vom Singkreis St. Barbara und einem kroatischen Chor. (chro)