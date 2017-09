Von Walter Zwicknagl

Wiesing – „Noch sind wir in der Sammelphase, konnten aber trotzdem das eine oder andere Zeichen setzen“, sagt Willi Reichart vom Wiesinger Chronistenteam, das schon zum Schulanfang für die Volksschule ein Geschenk parat hatte. In Zusammenarbeit mit Volksschullehrerin Christine Margreiter hatte Sylvia Brunner ein „Wiesinger Heft“ für den Sachunterricht in der dritten Klasse erarbeitet. Und dabei kam so manches geschichtliche Geheimnis, das auch für Erwachsene interessant ist, an die Oberfläche. Da freute sich Direktorin Angelika Wagner. „Der Lückentext macht das Heft spannend“, sagt Sylvia Brunner, die TVB-Mitarbeiterin und engagierte Chronistin. Spannend war für Willi Reichart auch die Ausstellung zur „Höfegeschichte einst und jetzt“ im Frühjahr. „Wir haben die Urmappe aus dem Jahr 1855 in die Hand bekommen. Darin sind 93 Häuser aufgelistet. Vier sind abgebrannt und wurden nicht mehr aufgebaut. 650 Fotos sind da im Fundus. Die Ausstellung im Frühjahr wurde ein Renner. Eine solche Resonanz haben wir uns gar nicht erwartet“, erzählt der Wiesinger. Aber damit noch nicht genug: Zum Thema soll bis Dezember ein Bildband entstehen, der dann in jedem Haushalt aufliegen sollte. Auch von einem Kalender ist die Rede.

In den vergangenen zwei Jahren gab es für das Quartett Sylvia Brunner, Monika Knapp, Christian Hechenblaickner und Willi Reichart viel zu tun. „Wir müssen uns beeilen, um die eine oder andere Aussage von Zeitzeugen zu bekommen“, berichten die vier im Besprechungsraum des Tourismusverbandes, wo notdürftig auch das Archiv untergebracht ist. Von Gemeindeseite hat man ihnen in einem künftigen Neubau im Dorfzentrum ein Lokal in Aussicht gestellt.