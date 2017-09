Von Helmut Wenzel

Landeck – Sinkende Geburtenzahlen und damit weniger Schüler, Lehrlinge und Facharbeiter sind der Wirtschaftskammer Landeck stets ein Dorn im Auge. Vorerst müssen die Kämmerer ein leichtes Minus von 42 Schülern gegenüber 2016 zur Kenntnis nehmen. Die Pflichtschulen zählen aktuell 3390 Schüler. „Der Boden ist erreicht“, hob Bernhard Frischmann, Pflichtschulinspektor für die Bildungsregion Landeck, hervor. „Die Neuen Mittelschulen werden den Rückgang noch spüren, in den Volksschulen stabilisieren sich die Zahlen.“

Den Bürgermeistern streut er Rosen: „Ihre Bereitschaft, in Bildung zu investieren, ist groß.“ Das würden kräftige Investitionen in die Bildungsinfrastruktur (Schulbau bzw. Sanierungen) etwa in Nauders, Landeck, Pfunds, Kappl und Galtür beweisen. Mit der „Hardware“, sprich Infrastruktur, ist es bei Frischmann keinesfalls getan. Er strebt auch einen Entwicklungsschub der pädagogischen „Software“ an. Seine Vision bringt er so auf den Punkt: „Jedes Kind ist willkommen, wir möchten keines verlieren.“ Es sei zu wenig, für ein Kind im Rollstuhl barrierefreie Schulen zu bauen. „Es gibt auch eine emotionale Benachteiligung. Daher sind Integration und Inklusion eine Daueraufgabe.“ Neben zahlreichen Kindern mit Migrationshintergrund werden im Bezirk auch 18 Kinder (sechs bis 15 Jahre) von Asylwerberfamilien betreut. Unterstützung kommt dazu vom Team des pädagogischen Beratungszentrums (PBZ) in Landeck. Dieses bietet nicht nur Hilfe bei klassischen Lernschwierigkeiten an. „Wir unterstützen etwa auch die Sprachpädagogik für Flüchtlingskinder“, erläutert PBZ-Leiterin Mary Krismer. „Die Lehrer, die Förderpläne umsetzen, werden nicht alleingelassen.“

Lokalaugenschein gestern Dienstag an der nagelneuen Volksschule in Kappl: Es dürfte derzeit das modernste Schulhaus im Bezirk sein. Vom Foyer über die großzügige Stiege bis ins Obergeschoß riecht alles nach frischem Holz. „Wir sind voll zufrieden und können der Gemeinde für die großzügige Ausstattung nur danken“, sagte Direktorin Alexandra Wechner.

Rund 4,6 Mio. Euro stecken in dem Objekt, die offizielle Eröffnungsfeier ist im November geplant. Bürgermeister Helmut Ladner bestätigte, dass die Schule im Weiler Perpat wegen Kindermangel zugesperrt werden musste. „Die Volksschule Holdernach wird noch zwei Jahre weitergeführt“, betonte Ladner. Nach Protesten und einer Unterschriftenaktion im Frühjahr ist der Schulstart laut Ladner „ziemlich ruhig gelaufen“.

Auch die Schule im Bergdorf Spiss bleibt heuer zugesperrt. Bürgermeister Alois Jäger legt Wert auf die Feststellung: „Sie ist derzeit stillgelegt.“ Die Gemeinde hofft, dass die Schule bei genügend Kindern wieder geöffnet werden kann. Zwei Spisser Volksschulkinder müssen derzeit ins Nachbardorf Pfunds pendeln.