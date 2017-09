Umhausen – Es war einer der Artikel der Tiroler Tageszeitung, der bei den Lesern offensichtlich allgemeines Unverständnis auslöste: In der Ausgabe vom 18. Juli wurde über die Situation der Familie Falkner berichtet, die in Farst in Umhausen, einem der am extremsten gelegenen Weiler Österreichs, wohnt. Zum ohnehin beschwerlichen Leben gesellte sich ein zusätzliches Problem: Für die Schulfahrten der drei schulpflichtigen Kinder muss die Familie selbst aufkommen, da trotz redlicher Bemühungen seitens der Gemeinde kein gewerbliches Transportunternehmen zu finden ist, das den Transfer zur und von der Schule übernimmt. So müssen die Eltern Adelheid und Christian selbst ans Steuer. Genau deswegen fallen sie durch den Rost der Förderungen. Die Gemeind­e Umhausen leistet einen freiwilligen Beitrag in Höhe des Kilometergeldes, die Angelegenheit ist nämlich Bundessache. „Alle anderen Bürger kosten die Schulfahrten 19 Euro im Jahr, wir müssen rund 2000 Euro drauflegen“, sieht Adelheid Falkner eine krasse Ungerechtigkeit.

Auch für die Führung des Kiwanis-Clubs Landeck-Imst ist dies unverständlich. „Als wir den TT-Artikel lasen, beschlossen wir in der nächsten Sitzung, die Familie zu unterstützen“, berichtet Präsident Hans-Peter Krißmer, „es ist dies zwar nicht eine klassisch unverschuldet in Not geraten­e Familie, sie muss jedoch gut kalkulieren, um finanziell über die Runden zu kommen. Wir werden in den nächsten Tagen eine einmalige Unterstützung von 1000 Euro überweisen.“

Der Kiwanis-Club Land­eck-Imst hat 28 Mitglieder und lukriert seine Hilfsgelder mit Mitgliedsbeiträgen und Veranstaltungen. Im letzten Clubjahr wurden über 12.000 Euro an in Not geratene Familien ausbezahlt. (huda)