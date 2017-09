Lienz – Seit 1. Juni 2017 gibt es die neuen Jahrestickets des Verkehrsverbundes Tirol (VVT). Für das Bundesland sind pro Jahr 490 Euro zu bezahlen, für einzelne Regionen 380 Euro. Damit ist das Benutzen von Öffis viel billiger als vor der Systemumstellung.

Doch nicht jeder hat damit Freude. Darauf verweist Martin Strasser, Vorsitzender der Fraktion Sozial­demokratischer Gewerkschafter in Osttirol. Strasser ist auch Betriebsratsvorsitzender der vier Wohn- und Pflegeheime in Osttirol.

„Bisher hat der Arbeitgeber den Mitarbeitern einen Fahrkostenzuschuss gewährt, wenn sie pendeln mussten“, erklärt Strasser. Die Höhe richtete sich nach Wohnort und Dauer der Fahrt zum Arbeitsplatz. Nun werde der Zuschuss aber auf Basis des Regiotickets, also 380 Euro, berechnet – er beträgt dadurch nur noch einige Euro pro Monat. „In Summe sind die neuen Jahreskarten zwar sehr günstig. Nur leider kann nicht jeder Mitarbeiter mit Öffis zur Arbeit fahren. Manche sind auf ihr eigenes Auto angewiesen“, so Strasser.

Der Betriebsratschef kann mit Beispielen aufwarten: „Ein Mitarbeiter wohnt in Feld, dorthin fährt kein Bus. Ein weiterer Angestellter wohnt in Thal. Er müsste nach seinem Nachtdienst in Matrei, der um 7 Uhr Früh endet, bis 8.45 Uhr zuwarten, bis ein Bus nach Lienz fährt.“ Strasser fordert für solche besonderen Fäll­e eine Rückkehr zum alten Zuschuss-System.

Silvia Pfeil vom VVT erklärt: „Die eine Sache ist die bundesweite Förderung von Fahrtkosten. Die andere ist der sehr günstige Preis des Tiroltickets. Es ist klar, dass ein Arbeitgeber nicht einen Fahrpreis fördert, der inzwischen nicht mehr vorhanden ist.“ Die österreichischen Steuergesetze seien nicht Teil der Preiskalkulation beim Tirolticket, so Pfeil, die auf die große Ersparnis durch die neuen Tickets hinweist. So kostete eine Streckenkarte Lienz-Matrei vor der Reform 894 Euro. Jetzt kostet das Regioticket, das eine Netzkarte für die Region ist, 380 Euro. (TT, co)