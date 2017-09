Innsbruck — Pater Markus Inama SJ wollte dorthin gehen, wo etwas Neues beginnt. Das tat er 2007 auch — und ging mit seinem damals zukünftigen Vorgesetzten Pater Georg Sporschill, der seine Mitbrüder stets aufrief, sich für andere einzusetzen und Vorbild zu sein, zum ersten Mal nach Bulgarien. Vier Jahre blieb der Jesuit, der aus Vorarlberg stammt und davor und danach in Innsbruck lebte und arbeitete, dann in Osteuropa. Noch heute kehrt er mehrmals im Jahr zurück, zu den vergessenen Kindern von Sofia, der Republik Moldau und Rumänien. Seine Erfahrungen, Erinnerungen und spirituellen Hintergründe hat der Pater jetzt in einem Buch niedergeschrieben. Es erscheint Anfang Oktober und ein Teil des Erlöses geht an die Hilfsorganisation Concordia.

Letztlich sei das Buch auch eine Art „Aufarbeitung" der Erfahrungen gewesen, erklärt der Pater am Telefon. Mittlerweile leitet er das Jesuitenkolleg in Innsbruck. Alle drei, vier Monate zieht es ihn aber noch nach Osteuropa. „Auf dem Weg zwischen den Welten" hat er das Buch (Titel: „Der Hoffnung ein Zuhause geben") geschrieben. „Die Menschen dort liegen mir einfach am Herzen und das Buch zeichnet auch die Erfolge und Schwierigkeiten, die wir erlebt haben, auf."

Letztlich hätten ihn die Erfahrungen aus der Arbeit mit den Kindern nicht losgelassen. Und die Situation in den Armenhäusern Europas habe sich in den vergangenen Jahren auch nicht verändert. „Für die Kinder gibt es keine Perspektive. Angesichts der Landflucht will sie auch keiner. Die leidtragenden sind die Kinder, die keinen Zugang zu Bildung haben und die ohne Unterstützung von solchen Einrichtungen nicht Fuß fassen könnten."

Im Buch geht es unter anderem auch um einen der Schützlinge, die der Pater vor acht Jahren in einem der Kinderheime aufgenommen hat und der mittlerweile in einer Teenager-WG lebt und bald die Schule erfolgreich abschließen wird. Diese Fälle seien es, die den Geistlichen motivieren. „Die Essenz meiner Aufzeichnungen und Erinnerungen" sei im Buch niedergeschrieben. Inama will damit vor allem eines: einen Einblick vermitteln, was es heißen kann, sich an einen sozialen Brennpunkt zu begeben und Kindern, die in einem trostlosen Umfeld leben, Hoffnung und eine Zukunftsperspektive zu geben. Am 11. Oktober wird das Buch um 19.30 Uhr in der Buchhandlung Tyrolia (Maria-Theresien-Straße 15) in Innsbruck präsentiert. (mw)