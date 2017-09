Von Catharina Oblasser

Lienz – Eine neue Strategie zur Attraktivierung des Mechatronik-Studiums in Lienz will eine Projektgruppe auf die Beine stellen. Das Bachelor-Studium war im Herbst 2016 angelaufen, erfüllte mit nur sieben Studierenden jedoch nicht die Erwartungen. Für heuer rechnet die Uni Innsbruck mit etwa gleich vielen Anmeldungen.

Mitglieder der Projektgruppe sind die beiden am Studium beteiligten Unis, nämlich die Uni Innsbruck und die Umit Hall. Weiters dabei: Wirtschafts- und Arbeiterkammer, die HTL Lienz, der Osttiroler Wirtschaftspark, die Standort­agentur und die Stadt Lienz. Der Lienzer Gemeinderat beschloss am Dienstagabend, zweimal je 8000 Euro für das Leader-Projekt zur Verfügung zu stellen. Insgesamt belaufen sich die Projektkosten auf etwa 150.000 Euro. Ende September werden Workshops starten, in denen die Gruppe genaue Pläne erarbeitet.

„Wir haben als Studien-standort kein Image und keine Bekanntheit“, begründet Oskar Januschke, Leiter des Stadtmarketings Lienz, das Vorhaben. „Studienstandorte leben vom ,Incoming‘, das heißt, wir müssen viel weiträumiger werben.“ Ein Hoffnungsmarkt ist Deutschland, wo man mit Technik-Unis kooperieren will, um Lienz ins Rampenlicht zu rücken. Dabei sollen alle Trümpfe ausgespielt werden, die das Mechatronik-Studium in Osttirol bietet: Die geringe Studentenzahl und die damit verbundene persönliche Betreuung, die enge Zusammenarbeit mit technischen Betrieben im Bezirk, aber auch das reichhaltige Angebot an Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

HTL-Direktor Peter Girstmair ist zuversichtlich: „Es hat sich herausgestellt, dass die Vermarktung des Studiums bloß von Spittal bis Bruneck zu kurz gefasst ist“, meint er. Es brauche einen großräumigen Ansatz.

Unklar ist noch, wann das neue Campus-Gebäude, das auf dem Areal der HTL liegt, fertig wird. Statt zu Semesterbeginn wird es voraussichtlich erst zum Jahreswechsel bezugsfertig sein. So lange sind die Studenten in der Wirtschaftskammer.