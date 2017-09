Von Marco Witting

Innsbruck – Plötzlich ist alles anders. Ein naher Angehöriger, ein geliebter Mensch braucht Pflege. Ein einschneidender Moment – nicht nur für den betroffenen Patienten. Sondern auch für die Angehörigen, die nun teilweise oder rund um die Uhr mit der Pflege beschäftigt sind. Und dabei bis an die eigenen Grenzen und darüber hinaus gehen. Die Hilfe für diese Angehörigen will Caritas-Direktor Georg Schärmer jetzt ganz oben auf die politische Agenda setzen. „Obwohl diese Menschen die größte soziale Kraft in diesem Land sind, sind sie die Stiefkinder der Politik schlechthin. Die fallweisen Lobhudeleien verletzen mehr, als sie heilen.“

Mindestens 50.000 pflegende Angehörige gibt es in Tirol. Wahrscheinlich sogar deutlich mehr, wie Schärmer erklärt. „Da sind alle Altersgruppen darunter. Auch Kinder gehören dazu.“ Und Schärmer rechnet auch vor: „Würden nur zehn Prozent dieser Menschen das Handtuch werfen, und glauben Sie mir, es gibt viele, die denken daran, würde Chaos im Land ausbrechen.“ Nach der Einschätzung der Caritas würde es dann auf einen Schlag 2000 bis 3000 zusätzliche Heimplätze benötigen. Wo man schon jetzt große Personalprobleme habe. Bereichsleiterin Elisabeth Draxl erklärt zudem, dass nur rund die Hälfte der pflegenden Angehörigen sich über externe Hilfe informieren. Die andere Hälfte versuche die Herkulesaufgabe alleine zu meistern. Petra Jenewein vom Caritas-Demenz-Servicezentrum sagt: „Die Menschen kommen auch erst, wenn sie nicht mehr können.“

Schärmer: „Wenn sich die Politik bevorzugt dem Flüchtlingsthema, das auch für uns sehr wichtig ist, widmet, dann stellt das eine unverantwortliche Flucht vor einem drängenden und brisanten Thema dar.“ Man wolle selbst in der eigenen Organisation diesem Thema mit einer Fachstelle und verschiedenen Initiativen oberste Priorität geben. Dass aber von Seiten der Politik hier nichts gemacht werde, erfülle ihn „mit Wut“, wie Schärmer sagt. „Man muss aber auch dazusagen, dass in dieser Pflege der Angehörigen auch sehr viel Liebe, Zuneigung und Kraft steckt. Das darf man nie außer Acht lassen. Es sind aber auch Geschichten der totalen Überforderung und manchmal sogar Gewalt.“

Deshalb fordert die Caritas Tirol für die pflegenden Angehörigen deutliche finanzielle und strukturelle Verbesserungen. Etwa einen flächendeckenden Entlastungsdienst, ein dichteres Netz an Begleitangeboten und die soziale Absicherung von Angehörigen. „Dass Mindestsicherungsbezieher diese gekürzt wird, weil sie nicht arbeiten gehen können, weil es Pflegegeld gibt, das ist ein Unding“, sagt der Caritas-Direktor. Er wolle sich auch dafür einsetzen und Druck machen, dass es ein Recht auf Urlaub („Erholung auf Krankenschein“) und Qualitätssicherungen gibt. Was das alles kosten soll? Schärmer: „Sehr viel Geld.“ Aber es gehe hier auch darum, den Kuchen anders zu verteilen.