Hopfgarten i. B. – Es ist eine Szene wie aus einem Heimatfilm: Ein Mann mit grauen Haaren und großen Händen, die von einem arbeitsreichen Leben zeugen, sitzt am Küchentisch. Zwei Hosenträger über seinem karierten Hemd sorgen dafür, dass er sein Beinkleid nicht verliert. Eine Frau kommt in die Küche und stellt selbst gemachtes Brot auf den Tisch. Sie hat ihre Haare zu einem „Gretl-Zopf“ geflochten, ihre Füße stecken in dicken Wollsocken – nicht, weil der Frau sonst kalt wäre, sondern weil sie einfach gerne Socken trägt. „Unser Boden ist so warm, da brauchst du keine Heizung“, sagt die Frau und schaut auf den Küchenboden aus Fichtenholz.

Der Mann und die Frau, das sind Hans und Annelies Gastl, die mit dem Hallerhof am Gruberberg in Hopfgarten ihr eigenes kleines Paradies aus Holz geschaffen haben: vor den hölzernen Wänden sauber aufgeschichtetes Brennholz, neben der Eingangstür das kleine Holzbankerl, auf dem Dach ein Tiroler Glockenturm und am Balkon die Stangen, die früher zum Wäscheaufhängen verwendet wurden. Links vom Hof steht der noch funktionierende Backofen und rechts ein Holzbrunnen. „Ja, ,rantig‘ ham mas da herob’n“, sagt Hans Gastl. „Schön ham mas“, erklärt er im selben Atemzug – wissend, dass der Besucher das Dialektwort vorher noch nie gehört hatte.

Das Thema Holz schlängelt sich durch das Fleckchen Erde am Gruberberg wie die Zäune um den Hallerhof. „Das sind originale Ringzäune“, sagt Hans stolz. Der 84-Jährige ist einer der wenigen, die dieses Handwerk noch beherrschen. Früher, da hätte man wochenlang kilometerweit Ringzäune aufgestellt. „Die Ringe haben wir mit den Nachbarn am Abend am Lagerfeuer gemacht.“ Untertags sei man auf die Suche nach schönen Fichtenästen gegangen, habe sie anschließend eine Woche lang in Wasser gelegt, dann über einem Feuer getrocknet und zu Ringen zusammengesteckt. „Wir san halt a bissal altvatrische Leut, aber mia san glücklich“, sagt Hans, der es in seinem Leben nicht immer leicht hatte.

1998, so erzählt er, ist seine Frau an Krebs gestorben. Eineinhalb Jahre danach nahm sich das jüngste von fünf Kindern das Leben. „Das sind schwere Schicksalsschläge.“

Über die Trauer hinweg geholfen habe ihm „seine Annelies“, die ebenfalls schwierige Jahre hinter sich hatte. Sie wurde mit einem Sprachfehler geboren und war zudem noch schwerhörig. Nach dem Tod ihrer Eltern musste sie den Hof ganz alleine erhalten, mit nur einem Pferd und sechs Kühen, die sie per Hand gemelkt hat.

Hans war der erste Mann in Annelies’ Leben. Wie es dazu kam? Da der Landwirt nach dem Tod seiner Frau nicht alleine bleiben wollte, machte er sich auf die Suche nach einer neuen Partnerin. Und da fiel ihm die Annelies wieder ein, die er von früher kannte. „Ich fand sie schon immer fesch und takt.“ Also passierte Folgendes: Hans fuhr mit dem Moped – barfuß – zur Annelies auf den Gruberberg. Er setzte sich auf die Holzbank. Annelies bat ihn zum Kaffee ins Haus und dort fragte Hans: „Annelies, du weißt, meine Frau ist gestorben. Wie wär’ es denn mit uns beiden?“ Annelies wusste, dass der „Rueper-Bauer“, wie Hans damals genannt wurde, ein anständiger „Loda“ sein soll. „Okay, Hans, probieren mas“, sagte sie. Und dann ging alles ganz schnell. Eine Woche später küsste Hans Annelies zum ersten Mal. Kurz darauf läuteten die Hochzeitsglocken. „Dass ich noch einmal so eine nette Frau finde, ist Glück“, sagt der „Rueper-Bauer“ und drückt seine Frau fest an sich. Jahre später konnte Hans seine Frau sogar zu einem Besuch beim HNO-Arzt überreden, heute trägt Annelies ein Hörgerät. Und er „seine Annelies“ auf Händen. (miho)