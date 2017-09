Von Matthias Christler

Innsbruck – Irgendetwas ist hier anders, nicht so wie bei einem gewöhnlichen Kaffeekränzchen. Auf dem Tisch stehen drei verschiedene Kuchensorten, Kaffee wird serviert und die Frauen freuen sich, als eine Freundin aus Griechenland kommt und Kekse aus ihrer Heimat mitbringt. So weit, so üblich. Es sind kleine Details, die nach und nach auffallen. Ein Buch, in dem vergangene Treffen dokumentiert wurden, ist mit Stoff eingebunden. Die Tischdecke hat ein besonders schönes Muster, das ist keine von der Stange. Und an der Wand, das springt eigentlich sofort ins Auge, hängen sie, die Quilts. Nicht Kilts, um gleich eine Verwechslung mit schottischen Röcken zu vermeiden.

Man könnte zu den Quilts Steppdecke aus drei Schichten sagen, aber ganz ehrlich, das klingt doch zu verstaubt und würde den Kunstwerken, die von den Frauen des Vereins „Quiltirol“ geschaffen wurden, nicht gerecht werden. Barbara Stecher aus Landeck ist die Obfrau, sie möchte mit antiquierten Assoziationen aufräumen: „Die meisten denken an eine Oma, die im Schaukelstuhl sitzt und eine bunte geblümte Decke in Arbeit hat“, vermutet sie und ist mit ihren 38 Jahren selbst der beste Beweis, dass es bei diesem Kaffeekränzchen nicht so ist.

Schon gar nicht sitzen die Tiroler Frauen zusammen wie damals die frühen amerikanischen Siedlerinnen, die gemeinsam kleine Stoffe zu dreilagigen Winterdecken zusammennähten und sich dabei den neuesten Tratsch erzählten. In Tirol werden die Quilts der anderen besprochen und über moderne oder traditionelle Ausrichtung philosophiert. Und vor allem geht es dem Verein, der kommende Woche mit einer Ausstellung den 25. Geburtstag feiert, darum, dass die Quilts als Kunst wahrgenommen werden: „Wahrscheinlich liegt es am Material, weil Textil so alltäglich ist. Es gibt schon Vorurteile, dass man ja einfach Geschirrtücher zusammennähen könnte“, formuliert es Stecher überspitzt. Doch die 80 Mitglieder, darunter auch zwei männliche, setzen neben Stoffen unter anderem Papier, Metall oder Stein ein, arbeiten im Siebdruckverfahren und lassen 3D-Effekte entstehen. „Ich sage sogar, dass es kein Kunsthandwerk ist, sondern echte Kunst.“

Eine brotlose Kunst, denn reich wird man nicht davon. 300 Euro habe sie für eine Decke erhalten, wirft ein Vereinsmitglied ein. Am Tisch entsteht eine kurze Diskussion, weil dies viel zu billig sei und die wochenlange Arbeit niemals aufwiege. „Für einen Stundenlohn wäre das ein Witz“, sagt eine. „Das sind gerade einmal die Materialkosten“, meint eine andere. Doch dafür machen sie es ja nicht. „Ich nähe oft in Nachtschichten, das hat etwas Meditatives für mich“, erklärt Stecher.

Ihre Vorgängerin als Obfrau, Karin Kloger, macht sich inzwischen mit Andrea, einem weiteren Vereinsmitglied, Gedanken, warum Quilten und Patchwork-Decken bei Jungen wieder in Mode kommen. „Die wollen nicht mehr alles von der Stange, von H&M oder Ikea, es soll individuell sein.“ Vor ein paar Jahren sei Stricken wieder trendig gewesen und jetzt Nähen. Die Do-it-yourself-Videos helfen, die Techniken, die einst nur Oma vermitteln konnte, zu verfeinern.

Oder man tauscht sich im Verein aus. Denn dort kämpfen viele mit den gleichen Schicksalen. „Jede von uns hat Berge von Stoffen in jeder Ecke daheim liegen“, verrät Kloger. Und immer wieder taucht irgendwo ein „Ufo“ auf. Ufo? Ja genau, „ein unfertiges Objekt“, antworten die Frauen rund um den Tisch fast synchron und beginnen zu lachen. Über 55 Kunstwerke sind für die Ausstellung dann aber doch rechtzeitig fertig geworden.

Der Kaffee ist ausgetrunken, ein Stück Kuchen gegessen, die Frauen stehen auf und einige gehen zur Wand. Sie schauen beim Gesicht einer Frau auf orangem Untergrund auf die Nähte, jeden Stich, auf kleinste Details – fast so, als hinge ein Klimt vor ihnen, kein Quilt.