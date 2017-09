Grins – Eines der grausamsten Verbrechen im Bezirk Landeck jährt sich morgen Samstag zum 60. Mal. Schauplatz war ein Stadel bzw. Stall an der Grinner Straße unweit der Landecker Quellfassung. Dort lief am Montag, 16. September 1957, zur Mittagszeit das Mädchen Marianne Handle (14) aus Grins einem Sexualmörder in die Hände. Das geht aus den Unterlagen des Heimatforschers Josef Walser aus Landeck hervor.

Vormittags war Marianne mit Heuarbeiten beschäftigt. Nachdem sie nicht zum Mittagessen gekommen war, schickte der Vater ihre jüngere Schwester zur Nachschau. Diese sah die Stalltüre offen, rief nach Marianne, bekam aber keine Antwort. Sie ging in den Stall und musste die grausame Entdeckung machen: Marianne lag tot auf dem Boden. Geschockt lief die Schwester nach Hause, der Vater alarmierte die Gendarmerie. Die Beamten bzw. eine Gerichtskommission stellten einen Sexualmord fest. Das Mädchen war mit einer Heugabel erstochen worden und wies einige Messerstiche auf.

Wo war der Täter? Die Gendarmerie hatte einen Großeinsatz eingeleitet und mit Suchhunden gefahndet. Zeitzeugen erinnern sich, dass in den Radio-Nachrichten mehrmals über die Ereignisse in Grins berichtet wurde. Die Tat habe großes Entsetzen ausgelöst, die Leute hätten Angst vor dem Flüchtigen gehabt. Zwei Tage später konnten ihn die Fahnder in Imsterberg schnappen. Der Mörder, ein 27-Jähriger aus Oberösterreich, gestand sofort. Er wanderte für mehrere Jahre ins Zuchthaus, bevor er wegen guter Führung entlassen wurde – und wenig später wieder einen Mord beging.

Am Tatort erinnert heute ein Marterl mit unlesbarer Inschrift an den Mord. Eine der Schwestern von Marianne sagte am Donnerstag auf TT-Anfrage, sie erinnere sich sehr genau an die Schreckenstat. Auf eine Gedenkfeier werde man aber verzichten. (hwe)