Von Hans Nikolussi

Außerfern – Die Versuche, den Motorradlärm entlang der „Biker-Routen“ im Bezirk einzudämmen, scheinen etwas Wirkung zu zeigen. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen tragen dazu den größten Teil bei. Am Gaichtpass zum Beispiel sprechen die geplagten Anrainer durchwegs von einer leichten Lärmreduktion. Das trifft auch auf den Aufstieg zum Hahntennjoch bei Elmen zu.

Ein großer Teil der Motorrad-Enthusiasten hält sich an die Vorschriften. Das Bittere daran: Der Lärm der „Unbelehrbaren“ mit ihren hochgezüchteten Motoren wird dadurch als noch störender empfunden. Um dem Lärm Herr zu werden, braucht es einen Schulterschluss über die Grenzen hinweg und die „positive Einmischung“ der Politik, wo einmal mehr die Gesundheit vieler über das Vergnügen einiger als Prämisse zu gelten habe. Das meinen auf jeden Fall die Betreiber eines kurz vor der Genehmigung stehenden Interreg-Projektes, das von der Gemeinde Weißenbach und der Regionalentwicklung Außerfern (REA) initiiert wurde.

Bürgermeister Hans Dreier kämpft dabei Seite an Seite mit REA-Geschäftsführer Günter Salchner. „Das ist allerdings Bohren von sehr dicken Brettern“, meinen sie unisono, zählen aber auf die Leidensgenossen aus dem übrigen Tirol, dem Oberallgäu, Oberbayern und anderen massiv betroffenen Regionen. Tourismus und Wohnqualität stünden auf dem Spiel, stellen sie fest. Sie haben mit ihren Bemühungen auf jeden Fall den größten Teil der Bevölkerung hinter sich und wollen mit Bewusstseinsbildung ein Stück weiterkommen.

Wie sehen nun Betroffene an den Strecken die vorerst eingeleiteten Maßnahmen? „Manche der Wahnsinnigen überholen trotz Beschränkung mit rasender Geschwindigkeit die Braven, was ich nicht nur an den Wochenenden laufend beobachten kann“, meint Herbert Scheiber aus Weißenbach, der mit seinem Heim direkt am Gaichtpass den Lärm nach wie vor als unerträglich bezeichnet. Und weiter: „Da wird wohl nur ein Überholverbot mit doppelter Sperrlinie helfen.“ Auch heimische Autofahrer beklagen speziell am Gaichtpass immer wieder haarsträubende Überholmanöver von diversen „Rennfahrern“.

Die Exekutive hatte diese Saison mehr als nur ein Auge auf die neuen Bedingungen. Bezirkskommandant Egon Lorenz: „Mit Unterstützung der Verkehrsabteilung aus Innsbruck haben die Beamten aller Polizeiinspektionen mit Schwerpunktaktionen in allen Bereichen vermehrt kontrolliert. Auch Zivilstreifen mit Motorrädern waren unterwegs. Daher hat es heuer auch rund 50 Prozent mehr an Organmandaten und Anzeigen gegeben, beinah 12.000 Fahrzeuglenker wurden der Behörde gemeldet.“ Dass dabei ein Biker mit 157 km/h in der 60er-Zone gemessen wurde, verdeutlicht die Rücksichtslosigkeit mancher Verkehrsteilnehmer. Über Zu- oder Abnahme von Verkehrsunfällen ließe sich erst am Ende der Motorradsaison seriös berichten, so Lorenz.

Das sieht auch Bernhard Knapp, Vorstand der Abteilung Verkehrsrecht beim Land Tirol, so. Er ortet aber doch einen Rückgang der Lärmbelästigung und ein Plus an Verkehrssicherheit. Lärmbelästigung sei ein bundeshoheitliches Thema und liege nicht im Bereich des Landes. Hier sei der Gesetzgeber gefordert. Im Oktober gebe es erneut ein Treffen von Bürgermeistern und Fachleuten, bei dem eine Evaluierung der Maßnahmen auf dem Programm stünde, weiß Knapp.

Verwundert reagiert Klaus Perl aus Bschlabs. Bei ihm rauscht der Verkehr direkt am Wohnzimmer vorbei. Er hält von den eingeleiteten Maßnahmen wenig: „Es ist nicht zum Aushalten. Meine Messungen haben ergeben, dass manche Motorräder lauter sind als die 200 Meter entfernte Sirene. Das ist nicht lustig. Auch diverse laute PS-starke Sportwagen nützen das Hahntennjoch als Rennstrecke.“ Die Straße werde inzwischen auch als Ausweichroute für den Fernpass genutzt. An Stautagen sei dies deutlich zu spüren. „Warum auf Imster Seite durchwegs eine 60er-Beschränkung kilometerweit bis zur Passhöhe geht, wo niemand wohnt, und bei uns nicht, ist auch schwer verständlich. Der sanfte Tourismus im Seitental und darüber hinaus im Naturpark ist hochgradig gefährdet“, sieht Perl schwarz.

Und mit seiner Meinung ist er nicht allein. Auch Hoteliers, wie beispielsweise Peter Zotz vom „Laterndlhof“ in Haller, beklagen die Entwicklung.