Von Angela Dähling

Schwaz, Buch i. T. – Plastikverschlüsse, wohin das Auge reicht. Regina Hamberger, Leiterin des Eltern-Kind-Zentrums (EKiZ) Schwaz, wurde in den vergangenen Monaten mit den Plastikstöpseln geradezu bombardiert. Selbst aus Wien und Deutschland wurden sie ihr zugeschickt. Angefangen hatte alles, nachdem sich Hamberger im Vorjahr beim Besuch von Sigrun Hirschhuber in Buch wunderte, warum diese säckeweise Verschlusskappen in ihrer Garage hortete. „Meine Tochter sammelte sie für einen kranken Jungen, der ohne Hände und Füße auf die Welt kam, damit seine Prothesen finanziert werden können“, erzählt Hirschhuber.

Denn dank der Aktion www.stoepsel-sammeln.at wird aus den Plastikverschlüssen bares Geld. „Sie werden an eine Recycling-Firma verkauft, die daraus Granulat zur Produktion von Plastikteilen herstellt und dem Verein, der hinter der Sammelaktion steht, pro Tonne 260 Euro für Therapien, Operationen und Krankenhausaufenthalte von kranken Kindern überlässt“, erklärt Hamberger, die dann über das EKiZ die Werbetrommel für die Aktion rührte. Schulen, Kindergärten, Altenheime, das Bezirkskrankenhaus und viele Privatpersonen fingen an zu sammeln. „Alle Erwartungen wurden gesprengt“, zieht Hamberger Bilanz. Manche hätten im Urlaub Strände nach Verschlüssen abgesucht und kaum ein Müllkübel war vor fleißigen Sammlern sicher. „Unsere Ehemänner fingen deshalb schon an, sich für uns zu schämen“, lachen Hirschhuber, die Bucher Volksschuldirektorin Heidrun Röck und die Schwazerin Marion Kirchmair, die alle tatkräftig mitsammelten. Auch die Firma Schenker ist als Sponsor im Boot. Sie hat diese Woche mehr als 1,8 Tonnen gesammelte Plastikverschlüsse bei der Antiktischerlei Hirschhuber in Buch abgeholt und kostenlos zur internationalen Organisation „Stöpsel sammeln“ nach Klagenfurt transportiert.

Die Firma Daka unterstützt die Aktion inzwischen ebenfalls, indem sie Container für die Sammlung zur Verfügung stellt. „Einer steht beim Recyclinghof in Schwaz, einer beim Bauhof in Buch“, informiert Hamberger über die neuen Sammelstellen, die nun statt des EKiZ angesteuert werden sollen.