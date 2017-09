Von Claudia Funder

Außervillgraten, USA – Im Mai waren Petra Stranger, Peter Van Glabbeek und ihre Kinder Ben und Esmé, die vor ihrer Tour durch Amerika in Außervillgraten lebten, in Kanada eingereist. Die authentische Erkundung des weitläufigen Landes hat bleibende Eindrücke hinterlassen. Die tägliche Kost war zwar denkbar eintönig – Kanada ist bekanntlich ein teures Pflaster –, viele neue Kontakte mit Einheimischen, die aufregende Tierwelt und herrliche Landschaft wogen aber alle Entbehrungen kulinarischer Art locker auf. Und die ausgiebig gelebte Freiheit ist wohl ebenso eine Zutat für den besonderen Reiz dieser Reise.

Nach vielen freudvollen Erlebnissen und Begegnungen gab es gegen Ende der Zeit in Kanada aber auch einen Wermutstropfen, der die Unbeschwertheit jäh unterbrach. „Tagelang wurde unsere Reise sehr von großen Waldbränden in British Columbia, Alberta, Montana und Idaho beeinflusst“, erzählt Petra. Die Familie musste mit vielen anderen von einem Campingplatz im Waterton-Lakes-Nationalpark im Süden der kanadischen Provinz Alberta evakuiert werden. Eine Vorsichtsmaßnahme. „In dieser Nacht verdreifachte sich das Feuer durch den starken Wind, geriet außer Kontrolle“, berichtet Petra. Mit Sack und Pack hieß es rasch zu einem zugewiesenen sicheren Ort aufzubrechen und die ursprünglich angepeilte Route abzuändern – diese war gesperrt. Der Radfamilie bot sich tagelang ein unheimliches Spektakel. Aschepartikel in der Luft färbten den gesamten Himmel düster, die Sonne erschien glühend rot. „Der Rauch war sehr, sehr stark“, erinnert sich Petra. „Die Augen und der Hals brannten, man spürt es auch in den Lungen. Und alles – Kleidung, Schlafsäcke und das Zelt – roch nach Feuer.“ Kräftezehrend waren diese Tage vor allem für Peter. „Er war am Tag vor der Evakuierung krank geworden und hatte Fieber“, erzählt Petra.

Geschwächt ging es dennoch weiter Richtung Grenze. Die Einreise in die USA erfolgte an der Chief Mountain Border, zu der eine lange Bergstraße führt. Ein Kraftakt, der für Peter und die Kinder wohl nur schwer schaffbar gewesen wäre. Zum Glück rollte genau im richtigen Moment Hilfe an: Eine Frau blieb mit ihrem Pick-up stehen und nahm die drei mitsamt Rad, Anhänger und Gepäck mit hinauf.

Der Grenzübertritt verlief dann unkompliziert – von einigen „strengen“ Fragen der Beamten abgesehen, welche die Radreisenden aber nicht verunsicherten. Sie haben nun ein Visum für sechs Monate in der Tasche.

Peter ist – das ist die erfreuliche Nachricht – wieder ganz gesund. Und Ben feierte am 11. September seinen Geburtstag. Er wurde sechs Jahre alt. Stilecht bekam er eine Torte serviert. Und der Wunsch des Geburtstagskindes nach einer Pizza wurde ebenso erfüllt. Um zu seinen Geschenken zu kommen, musste sich Ben übrigens auf Schatzsuche begeben. Sie warteten nämlich in den Ästen eines Baums auf den geschickten Klettermax.

Der Himmel ist mittlerweile wieder klar, die Luft taugt wieder zum Aufatmen. Längst hat die Radfamilie Kurs nach Süden aufgenommen. Über Great Falls ging es auf den Rädern weiter Richtung Billings.

In einigen Tagen werden Petra, Peter, Ben und Esmé als nächstes Etappenziel den Yellowstone-Nationalpark erreichen. Dieser ist übrigens – 1872 gegründet – der älteste Nationalpark der Welt.

Bald knacken die vier auf ihrer Tour die 10.000-Kilometer-Marke. Und es werden noch viel weitere Distanzen zurückgelegt werden, bis sie Anfang 2018 nach der Durchquerung der USA von Nord nach Süd wieder in Mexiko einreisen werden.

Die Tiroler Tageszeitung bleibt redaktionell mit auf der Spur und wird weiter über die Abenteuer von Petra, Peter, Ben und Esmé berichten.