Von Brigitte Warenski

Innsbruck, Wien — Die lebhaften Diskussionen um die Rückkehr des vor über 100 Jahren ausgerotteten Wolfes in Österreich gehen weiter. Die Tiroler Bauern sind nicht überzeugt, dass Herdenschutzprogramme das „Problem Wolf" lösen können. „Hat man einen Herdenschutzhund, müssen die Schafe zumindest in der Nacht in einen eingezäunten Bereich getrieben werden. Steht aber eine so große Herde so nah zusammen, ist die Ansteckungsgefahr von vielen Schafskrankheiten einfach zu hoch", sagt Josef Lanzinger, Vorstand des Tiroler Almwirtschaftsvereins. Genau aus diesem Grund musste laut Lanzinger „das Herdenschutzprogramm in Kals in Osttirol heuer abgebrochen werden".

Ob das Programm nächstes Jahr wieder aufgenommen wird, „ist noch offen. Es ist noch nicht klar, ob es dafür eine Förderung gibt. Und man muss einen gut ausgebildeten Hirten und ausgewählte Hunde finden", sagt Lanzinger. Es sind vor allem die Kosten, die Lanzinger zu hoch sind: „Ich glaube, dass wir das mit dem Herdenschutz geldmäßig nicht schaffen. Der Herdenschutz kommt den Almbauern zehnmal so teuer wie der Verlust von Kälbern, Schafen oder Ziegen, den es ja immer u. a. durch Abstürze gibt." Lanzinger befürchtet zudem, „dass der Wolf, der sehr lernfähig ist, schnell erkennen kann, wo er keine Chance hat, und dann auf andere Gebiete ausweicht, wo es keinen Herdenschutz gibt". Er fordert daher, den Abschuss auf den Wolf freizugeben, „weil Wölfe und Füchse Risiko und Gefahr für die Almwirtschaft sind". Christian Pichler, Artenschutzexperte des WWF Österreich, kann Lanzingers Argumenten nichts abgewinnen. „Man muss sich zum Herdenschutz bekennen, der bisher in Österreich nur auf Sparflamme stattfand. In der Schweiz, wo es erfolgreiche Herdenschutzprogramme gibt, habe ich noch nie gehört, dass der Nachtpferch ein Problem war."

Für Pichler hat das Programm einen großen Vorteil: „In Tirol sind über 100.000 Schafe auf den Almen, von denen nur wenige ständig behirtet sind. Setzt man einen Hund zum Herdenschutz ein, braucht es auch einen Hirten. Ein Hirte kann Krankheiten schneller erkennen und man kann verhindern, dass man wie sonst drei bis fünf Prozent der Herde durch Abstürze und Verwundungen verliert. Das sind nur einige von vielen positiven Nebeneffekten des Herdenschutzes." Damit Herdenschutzprogramme aber erfolgreich sind, „müssen wir jetzt damit beginnen und nicht erst, wenn der Wolf wieder da ist. Die Politik kann nicht einfach den Kopf in den Sand stecken", ärgert sich Pichler. Voraussetzung für ein erfolgreiches Programm ist die Auswahl geeigneter Hunde. „Es ist wie bei den Drogenspürhunden: Nicht jeder Hund kann diese Arbeit gut machen. Uns fehlt hier noch das Know-how und wir brauchen auch noch ein geeignetes Zuchtprogramm." In Frage kommen für Pichler vor allem Maremmas oder französische Pyrenäenberghunde. „In der Schweiz funktioniert das mit den Maremmas sehr gut. Die Hunde wissen genau, von wem Gefahr droht. Menschen können die Hunde streicheln." Zudem ist für Pichler die lückenlose Beobachtung der Wölfe in Österreich notwendig. „Aus dem Allentsteiger Rudel werden bald Wölfe abwandern. Das Land Niederösterreich hat mit Allentsteig ein ,Freilandlabor' zur Verfügung, das perfekte Voraussetzungen für die Beobachtung der Wölfe bietet. In weiterer Folge könnte Niederösterreich damit eine Vorbildfunktion für ganz Österreich in Sachen Wolfs-Management entwickeln."