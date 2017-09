Von Nikolaus Paumgartten

Innsbruck — Eine große Feier hat es nicht gegeben. Denn obwohl die Kleiderausgabestelle des Vereins für Obdachlose in Innsbruck heuer ihr 25-Jahr-Jubiläum begeht, ist dem Team rund um Leiterin Eva Wankmüller nicht recht zum ausgelassenen Feiern zumute. Getrübt wird die Freude durch die Tatsache, dass es in Tirol nach wie vor Menschen gibt, die nicht ohne Weiteres ins Geschäft gehen und sich neue Kleidung kaufen können. Es fehlt das Geld. „Wenn du siehst, wie sich jemand über eine Hose freut, die wir ihm geben, dann ist das die größte Feier", meint Wankmüller.

Als dritte Säule des Vereins für Obdachlose nach der Teestube und dem Streetwork öffnete die Kleiderausgabe am 17. Februar 1992 ihre Pforten. Und bereits im ersten Jahr verzeichnete die Einrichtung fast 1000 Klienten, an die 2400 Kleidungsstücke ausgegeben wurden. Für den Verein für Obdachlose eine Bestätigung, mit der Kleiderausgabestelle eine wichtige Lücke geschlossen zu haben. „Das Jahr 2015 hat dann aber alles gesprengt", erinnert sich Wankmüller, die seit zehn Jahren den Betrieb mit mittlerweile zwei weiteren Halbtagskräften managt. „Am Höhepunkt der Flüchtlingskrise haben sie uns buchstäblich leergeräumt." Bis man dazu übergegangen ist, Kleider nur noch an Flüchtlinge mit positivem Bescheid abzugeben, da jene im Asylverfahren ohnehin über ihre Einrichtungen und Heime staatlich versogt wurden. Mittlerweile werden im Jahr durchschnittlich 23.500 Kleidungsstücke an rund 1200 Klientinnen und Klienten ausgegeben. Zwei Drittel davon sind Männer, ein Drittel Frauen. „Bevor einer ins Geschäft geht und Turnpatschen klaut, soll er zu uns kommen", erklärt Wankmüller den Sinn der Einrichtung. Arbeitslose, Menschen im Langzeitkrankenstand, Mindestsicherungsempfänger und Mindestpensionisten zählen ebenso zu den täglichen Besuchern wie Obdachlose und Menschen ohne Einkommen.

Im Laufe der Jahre haben die Mitarbeiterinnen schon viele Menschen begleitet und Schicksale hautnah mitbekommen. „Wir sind hier in der Kleiderausgabestelle für die Menschen auch ein bisschen Seelentröster und nicht nur die Gewandausgeber", meint Wankmüller. Da gibt es beispielsweise die Geschichte von einem Mann, der sich zwei Jahre lang nicht mehr in der Kleiderausgabestelle blicken hat lassen und den Sprung in ein neues, geregeltes Leben scheinbar geschafft hatte. Eines Tages stand er plötzlich schmutzig und zerlumpt am Ausgabetresen. Der Alkohol hatte ihn wieder eingeholt und zurück auf die Straße gespült. „Er hat nach einem Rucksack gefragt?, erzählt die Leiterin. „Und wie er ihn bekommen hat, ist er vor Freude in Tränen ausgebrochen.? Wochenlang hatte er bis dahin sämtliche Habseligkeiten in ein paar Plastiksäcken mit sich herumgetragen und dieser eine Rucksack war in seiner verzweifelten Situation der erste Lichtblick seit Langem.

Ohne die vielen Spenden und finanzielle Zuwendungen könnte die Einrichtung nicht funktionieren. Unterwäsche, aber auch Hygieneartikel werden ebenso zugekauft wie von Zeit zu Zeit Schuhe — an stabilen Herrenschuhen herrscht praktisch ein Dauermangel. Wer Kleidung, aber auch Rucksäcke oder leichte Zelte spenden möchte, kann das wochentags zwischen 9 und 12 Uhr direkt im Bogen 35 tun. Angesichts der bevorstehenden kalten Jahreszeit müssen jetzt die Lager mit wintertauglicher Kleidung gefüllt werden.