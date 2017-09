Von Liane Pircher

Innsbruck — Es ist nicht die große Masse, aber ein Phänomen, das in den letzten Jahren vor allem im städtischen Bereich wie Innsbruck zugenommen hat: Verstorbene, bei denen aufgrund von Mittellosigkeit oder nicht auffindbarer Verwandtschaft die öffentliche Hand für die Begräbniskosten einspringen muss. „Wir sprechen hier nicht von Mindestsicherungsbeziehern, sondern von Menschen mit kleiner Pension, die nicht das Geld für ein Begräbnis weglegen konnten, oft sind es auch Menschen, die im Alter vereinsamt sind und bei denen es keine Verwandten mehr gibt", begründet Stadtrat Franz X. Gruber diese gesellschaftliche Entwicklung.

Ist dies der Fall, treten Begräbnisinstitute (abwechselnd, im Rad) entsprechend der behördlichen Vorgaben in finanzielle Vorleistung und arrangieren eine würdevolle Bestattung zum Sozialtarif. Zwischen 1100 und 1500 Euro darf hier pro Begräbnis etwa in Innsbruck verrechnet werden. Viel Geld für die geleistete Arbeit bleibt nicht übrig, heißt es. Zudem gibt es hinsichtlich Kostenübernahme Unterschiede zwischen Stadt und Land. Dass die Bestatter in der Vergangenheit oft lange auf ihr Geld warten mussten, weil erst geprüft werden musste, ob die Behörde nicht doch Geld bei Angehörigen zurückholen kann, soll sich ändern. Bis dato, so Gruber, habe die Abwicklung von Verlassenschaften bis zu zwei Jahre gedauert, man sei mit den Notaren dran, diese künftig etwa auf zwei bis sechs Monate zu verkürzen. Unabhängig von den gesonderten Tarifen der Landeshauptstadt laufen momentan die Verhandlungen für die Tarife für Sozialbestattungen zwischen dem Land Tirol und der Landesinnung der Bestatter. Diese Tarife sollen jährlich dem Verbraucherpreisindex angepasst werden, heißt es vom Land. Noch ist offen, ob der neue Tarif-Vorschlag der Bestatter abgelehnt oder anerkannt wird.