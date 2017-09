Vomp – Viel Schweiß, Freude und Herzblut stecken viele Vomper seit 40 Jahren in ihren Tennisclub. Ein Verein, bei dem es neben dem Sport vor allem um das Miteinander geht. Kürzlich feierte der Tennisclub Vomp sein 40-Jahr-­Jubiläum.

„Dabei hätte alles auch anders kommen können“, erinnerte sich der Vomper BM Karl-Josef Schubert bei der Festansprache an den Spatenstich des damals geplanten Regionalhallenbades. Letztlich scheiterte das Vorhaben an der Finanzierung und machte so den Weg für eine Tennisanlage in Vomp frei.

In den vergangenen 40 Jahren gab es im Verein einige Aufs und Abs. Die wichtigsten Punkte verloren die Sportler aber nie aus den Augen: die Weiterentwicklung der jungen Tennisspieler, eine zeitgemäße Infrastruktur, Trainingsmöglichkeiten für Jung und Alt, gute Beziehungen zu Gemeinde und anderen Sportvereinen, das Gesundheitsbewusstsein fördern sowie einen sozialen Treffpunkt schaffen.

Bei der Jubiläumsfeier wurden insgesamt elf Mitglieder für ihre langjährige Treue zu Ehrenmitgliedern ernannt. Ein Höhepunkt war auch die Verleihung der Ehrennadel von Walter Seidenbusch (Präsident des Tiroler Tennisverbands) an Dietmar Unterberger für seine mehr als 15-jährige Tätigkeit im Vorstand des TC Vomp. (TT)