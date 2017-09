Von Nikolaus Paumgartten

Tessin – Eigentlich waren sie ins schweizerische Tessin gekommen, um ihre Abschlussprüfung abzulegen: 20 Kandidaten, die am Ende eines intensiven Schulungsmarathons das Gelernte vor den strengen Augen einer fünfköpfigen Tiroler Prüfungskommission unter Beweis stellen mussten. Denn erst wenn diese zweitägige Prüfung erfolgreich abgelegt ist, dürfen sich die Kursteilnehmer offiziell Tiroler Canyoning- und Schluchtenführer nennen. Doch am Samstag der vergangenen Woche mussten die frischgebackenen Guides plötzlich ungeplant ihre erworbenen Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Ausbildungsleiter Alexander Riml erinnert sich daran, dass der Wetterbericht an jenem Tag nichts Gutes verhieß. Schon die Nacht über hatte es geregnet und man musste davon ausgehen, dass das Wasser in den engen Schluchten bis zum Nachmittag gefährlich ansteigen würde. „Wir haben den Prüfungsablauf dann so umgestellt, dass wir zu Mittag fertig sind“, erzählt Riml. Doch während die Canyoningführer in Ausbildung an einer sicheren Stelle im unteren Bereich der Schlucht ihr Programm absolvierten, marschierten immer wieder einheimische und ortskundige Führer mit Gruppen in den oberen Bereich. „Teilweise mit Kindern und nicht ganz so sportlichen Teilnehmern“, erinnert sich Riml.

Gegen Mittag waren die Prüfungen abgenommen und alle hatten bestanden – was laut Alexander Riml äußerst selten vorkommt. Da registrierten die Neo-Schluchtenführer und ihre Tiroler Ausbildner, dass der Wasserstand plötzlich deutlich anstieg. Etwas, das sie vorhergesehen, womit die Gruppen über ihnen aber offenbar nicht gerechnet hatten. Nach kurzer Rücksprache erklärten sich alle ausnahmslos bereit, eine Rettungsaktion zu starten und die anderen Personen aus der Gefahrenzone zu bringen. Denn laut Riml ist es an engen Stellen mit den vom Wasser glattgeschliffenen Wänden bei steigendem Wasserstand irgendwann nicht mehr möglich, sich selbst in Sicherheit zu bringen. Einige Personen saßen bereits in so einem Bereich fest und als die Schluchtenführer mit den Vorbereitungen zur Rettung begonnen hatten, erreichte sie schon der erste Hilferuf aus einer der Gruppen.

Der Mannschaft rund um das Tiroler Ausbildner- und Prüfer-Team gelang es schließlich, acht Personen zu bergen, insgesamt waren es zwischen 25 und 30 Leute, die letztlich gemeinsam mit den später hinzugekommenen professionellen Rettungskräften wie der Schweizer Rettungsflugwacht Rega in Sicherheit gebracht wurden.

Dass ihr erstes Eingreifen so reibungslos funktioniert hat, führt Ausbildungsleiter Alexander Riml auf die großartige Teamarbeit und die Courage der Prüflinge zurück. Und nicht zuletzt habe das professionelle Verhalten gezeigt, dass die Ausbildung zum Tiroler Canyoning- und Schluchtenführer eine sei, die die Absolventen bestmöglich auf die Praxis vorbereite.