Von Angela Dähling

Kaltenbach – Was mit einer Ehrensalve begann, endete mit einer Bierdusche: Die offizielle Eröffnung und Segnung des neuen Empl-Gebäudes „Am Schmiede Platz“ in Kaltenbach hatte einiges Überraschendes zu bieten.

Wie gestern berichtet, wurde das um 20 Mio. Euro errichtete Gebäude der Empl Immobiliengesellschaft am Areal des ursprünglichen Empl-­Firmensitzes am Samstag offiziell eröffnet. Nach einem landesüblichen Empfang ließ Herbert Empl Revue passieren, wie für das Empl-Familienunternehmen am alten Schmiedeplatz alles begann und was zwischen den ersten Plänen für den Neubau und der Fertigstellung des Mehrzweckgebäudes geschah.

Diese Geschichte des Platzes verpackte die Südtiroler Künstlerin Manuela Kerer in Klänge: Sie präsentierte ein Klang-Kunstwerk, in dem neben den Stimmen der Empl-­Familie auch Hufeisen, Schmiedearbeiten, der Zillertalbahn und der Rieder Kirchenglocke Gehör verschafft wurde. Für weitere Klänge sorgten die Bundesmusikkapelle Ried-Kaltenbach und schließlich auch alle Gäste: Sozusagen dirigiert von Kerer wurde getrampelt und auf Ambossen gehämmert.

Da Kaltenbach nach dem Rücktritt der Gemeinderatsmehrheit derzeit ohne Bürgermeister dasteht, hielt der bisherige Ortschef Klaus Gasteiger als Landtagsabgeordneter seine Ansprache. Er sprach von der „richtigen Entscheidung des Gemeinderates beim Bebauungsplan und der Baudichte“. 12.000 m² Nutzfläche entstanden auf dem 4500 m² großen Area­l sowie 45 Arbeitsplätze. Das Gebäude mit Hotel, Geschäften, Restaurant, Wohnungen etc. sowie einem „Marktplatz“ sei laut Gasteiger eine Bereicherung für den Ort. Er, Hörl und Platter zollten der Familie Empl großen Respekt vor dem Mut, das millionenschwere Projekt umzusetzen. „Hier wurde einst der Grundstein für ein Wirtschaftswunder gelegt“, sagte Hörl und Platter ortete den Erfolg in der Kombination von Moderne und Tradition: der Verwurzelung mit Kaltenbach und der weltweiten Geschäftstätigkeit.

Für Pfarrer Erwin Gerst, der mit Bruder Provinzial Erich Geir die Segnung vornahm, gab es eine zweite Ehrensalve, ein Ständchen und Schnapserl für die Gesundheit. Denn der Seelsorger ist nach viermonatiger schwerer Krankheit und einem Unfall jetzt zurück in Amt und Würden. Mit einem kleinen „Unfall“ der anderen Art endete der Festakt: Beim Bierfassanstich sorgte LH Platter unabsichtlich für eine kräftige Bierdusche.