Schwaz – 23 großformatige Fotos brachte Auktionator Harry Prünster kürzlich für den guten Zweck unter den Hammer in der Lichthalle des Schwazer Bezirkskrankenhauses. Deren Geschäftsführerin Margit Holzhammer hatte zusammen mit der Jenbacher Fotografin Julia Hitthaler zur Auktion geladen, um den Fortbestand des Lebenswerks der verstorbenen Ärztin Maria Schiestl zu unterstützen. Beide hatten Schiestl sowie ihr Spital und Bildungszentrum im März in Kenia besucht. „Wenn man den Menschen Hoffnung macht, hat man die Verantwortung, sie nicht im Stich zu lassen“, war ein Satz Schiestls, der Holzhammer in Erinnerung blieb. Die Zillertaler Ärztin wollte in Kenia bleiben, bis sich das Spital selbst finanziell trägt. Dazu kam es bekanntlich nicht. Die Auktion brachte rund 12.000 Euro ein – damit wäre der Spitalsbetrieb zwei Monate lang gesichert. Das höchste Gebot von 2800 Euro für ein Porträt Schiestls machte BM Michael Huber als Vertreter des Krankenhausverbandes. (ad)