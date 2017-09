Von Matthias Reichle

Nassereith, Landeck – „Wir starten diese Woche mit den ersten Vorarbeiten“, bestätigt der neue Geschäftsführer des Imst Tourismus, Thomas Köhle. Damit geht ein Projekt mit langer Vorgeschichte in die finale Phase. Über sechs Jahre lang wurde rund um den Starkenberger Panoramaweg, einen Weitwanderweg von Schloss Fernstein bis Schloss Landeck, getüftelt – man musste dabei viele Stolpersteine aus dem Weg räumen. Hinter den Initiatoren liegen schwere Verhandlungen und zwei große Umplanungen.

Doch nun scheint das Gröbste geschafft. „Die Ausschreibungen sind erfolgt“, so Köhle – nur Kleinigkeiten würden noch fehlen. Bereits in der Sommersaison soll das Projekt, das zwei Bezirke und zwei Tourismusverbände verbindet, fertig sein. Unter anderem sei im kommenden Jahr auch der Transalpine-Run, der 2018 wieder im Bezirk Imst Station macht, auf der Route unterwegs, kündigt er an.

Mit dem Projekt, das zwischen 250.000 und 300.000 Euro kostet, möchte man den Sommertourismus beleben. Es ist damit aber gleichzeitig eine neue Herausforderung. „Da kommt eine Gästeschicht mit eigenen Bedürfnissen“, erklärt der TVB-Geschäftsführer.

Die Arbeiten starten nun im Bereich Antelsberg bei Nassereith, dort wird ein teils verfallener Steig saniert. Der Tarrenzer Planer Hansjörg Krißmer managt derzeit die finalen Schritte. Er spricht von einem „kleinen Lechweg“, der hier entsteht. Normalwanderer werden drei bis sieben Tage brauchen, um die Distanz vom Fernsteinsee nach Landeck abzugehen, erklärt er. Der Weg ist in insgesamt sieben Abschnitte gegliedert, dazwischen gibt es immer wieder Zu- und Ausstiege, um auch Etappenwanderer anzuziehen. Geplant ist ein Gepäcktransport sowie ein auf die Wanderer abgestimmter öffentlicher Nahverkehr. Gestartet wird beim Schloss Fernstein, von dort geht das erste Teilstück entlang des Römerwegs bis Nassereith, über Antelsberg führt die Wanderer dann ein Steig nach Obtarrenz und weiter über den Hohen Übergang hinüber zum Schloss Neustarkenberg, das über Tarrenz thront. Die nächsten Stationen sind Hochimst und der Imster Stadtteil Gunglgrün. Von dort führt die Route hinunter ins Inntal. Auf der anderen Talseite geht es Inn-aufwärts zunächst durch Imsterber­g. Dahinter quert man eine Schlucht und erreicht mit Obsaurs die erste Ortschaft im Bezirk Landeck. Mit der Kronburg folgt ein markanter Wegpunkt, der die Wanderer bereits viele Kilometer am Horizont begleitet hat. Über den Hammerlweg geht’s zur Land­ecker Trams und schließlich zum Zielpunkt: Schloss Landec­k. Knapp über 50 Kilometer lang ist diese Route, erklärt Krißmer. Damit sei auch ein Kriterium der Leading Quality Trails – ein Prädikat für europäische Wanderwege – erfüllt, das dies als Mindestlänge vorsieht.

Größte Aufgabe ist derzeit aber nicht die Infrastruktur, sondern die Geschichte hinter dem Weg – „der rote Faden“, wie der Planer betont. „Das ist Kopfarbeit“, so auch Köhl­e. Hauptthemen sind die Burgen, Seen und Schluchten entlang der Strecke. Auch die Geschichte des Rittergeschlechts der Starkenberger soll erzählt werden. Insgesamt zehn Schlösser, Ruinen und Burgen werden den Wanderern begegnen. Und freilich verspricht der Name des Wegs den Reisenden eine herrliche Fernsicht. Insgesamt 60 Aussichtspunkte wurden hierfür eingeplant.

Als Wegweiser werden 59 aus Beton gegossene Meilensteine mit dem Wappen der Starkenberger dienen, erklärt Krißmer. Wie die eigens designte­n Bänke und Rastplätze sowie Schautafeln sollen auch sie über den Winter produziert und im kommenden Frühjahr aufgestellt werden.

Krißmer ist die Strecke inzwischen dreimal gegangen. „Wer den Weg geht, wird eine andere Sichtweise auf das Oberland bekommen“ – auch Einheimische werden überrascht sein, verspricht er.