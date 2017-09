Vils – Schon zweimal wurde die alte Hammerschmiede unterhalb der Burgruine Vils­egg vom Bundesdenkmalamt als einziges Objekt im Bezirk zum Tag des Denkmals ausgewählt.

„Der Ursprung der Schmiede geht bis ins Mittelalter zurück. Sie war die Waffenschmiede der Ritter von Hohenegg“, weiß Reinhold Schrettl, Mitinitiator der geplanten Sanierung. Pferdefuhrwerke brachten einst das Roheisen in Holzfässern zur Schmiede. Bis zum Mittelalter wurde das dafür notwendige Eisenerz in der Umgebung abgebaut. In der großen Esse wurde das Eisen geschweißt und zu brauchbaren Stücken und Formen geschmiedet. Gearbeitet wurde Tag und Nacht – in drei Schichten. Tür- und Torbeschläge, Schaufeln, Hacken, Sensen und Schneidwerkzeuge wurden in großen Mengen hergestellt. Aber auch große Stücke, wie Schwengel für Kirchenglocken, wurden in Vils geschmiedet. Schrettl: „Es ist beeindruckend, dass auch die bayerische Königsfamilie aus dem Hause Wittelsbach fast 30 Jahre lang St. An- na besuchte. Auf Wunsch von Königin Maria wurde im ersten Stock des Nebenhauses ein Zimmer eigens in den Farben Weiß und Blau und mit Blumen ausgemalt. Die damalige Gastgeberin führte darüber sogar ein Gästebuch. Dieses Buch befindet sich nun im Museum in Vils.“

In der Schmiede wurde bis 1960 gewerblich gearbeitet. Seither ist sie dem Verfall preisgegeben. Dieser soll nun gestoppt werden. Ein Arbeitskreis unter der Leitung von Lutz Norrmann bemüht sich um die Erhaltung der Hammerschmiede.

Zusätzlich zu den Eigenmitteln und Fördergeldern wollen die Verantwortlichen so viel Gelder wie möglich sammeln, um die Rettung des Kulturguts sicherzustellen. Immerhin sind für die erste Bauphase – Dach, Decke, Esse – rund 100.000 Euro nötig. Am 30. September wird es von 14 bis 18 Uhr einen Tag der offenen Tür mit Flohmarkt in der Schmiede geben. Sachspenden für den Flohmarkt können am 29. September von 14 bis 16 Uhr direkt vor Ort abgegeben werden.

Am 17. November folgt eine große Benefizveranstaltung. Das Programm ist derzeit noch in Arbeit. (TT, fasi)