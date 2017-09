Von Eva-Maria Fankhauser

Schwaz – Lautstark hallen die Glocken bis ins Tal. Schon von weiter Ferne hört man die „Huamfohrer“. Sie gehören zum Herbst wie die bunte­n Blätter an den Bäumen. Schritt für Schritt läuten sie die kalte Jahreszeit ein. Trotz oftmals langer Wege bis nach Hause in den Stall verliere­n die Kuhtreiber ihr Lächeln nicht. Den Flachmann immer griffbereit. Der Kopfschmuck der Kühe wackel­t bei jedem Tritt hin und her. In stundenlanger Vorbereitung wurden wahre Kunstwerke gebunden. Die harte Arbeit lohnt sich aber jedes Jahr. Spätestens dann, wenn die Kühe alle gut im Stall angekommen sind und die „Huamfohre­r“ beim Almabtriebsfes­t auf einen gute­n Sommer anstoßen.

Am kommenden Wochenende treiben in zahlreichen Orten des Bezirkes die Bauern ihre Kühe von der Alm nach Hause. Am Kiendlerhof in Schwendau bindet man dafür rund zwei Wochen lang beeindruckende Schmuckstücke für die Kühe. Sie haben den Almabtrieb schon immer separat am eigenen Hof gefeiert. Seit sechs Jahren handhabt das auch der Huber-Bauer am Fügenberg so. „Das hat sich in der Zusammenarbeit mit den Ortsbäuerinnen so ergeben. Sie haben sich nämlich bereit erklärt, die Verpflegung zu machen“, sagt Bäuerin Barbara Wildauer. Immerhin sei ihre Familie schon etwa zwei Wochen vor dem großen Almabtriebstag mit den Vorbereitungen für Kopfschmuck und Ähnlichem eingespannt. Die Pankrazberger Ortsbäuerinnen sorgen am Samstag ab 10 Uhr für heimische Schmankerln wie Zillertaler Krapfen, Melchermuas oder selbst gebackenen Kuchen.

In Uderns fand heuer bereits ein Almabtriebsfest statt. Aber auch hier gibt es Bauern, die ihre eigenen „Huamfohrer“-Feste feiern. Am Samstag lädt der Bloakna-Bauer ab 11 Uhr zum gemütlichen Beisammensein. Man habe sich schon immer nach dem örtlichen Almabtrieb daheim zusammengesetzt und daraus wurde mit der Zeit eben der eigene Almabtrieb. Vor allem entstand ein Fest für die Einheimischen.

Die Gäste aus aller Welt strömen zu den großen Almabtrieben mit mehreren Bauern, wie etwa am Samstag in Fügen. TVB-Chef Manfred Pfister erwartet bis zu 4000 Besucher, die die rund 200 Kühe bestaunen. Dass immer mehr Bauern einen eigenen Hofalmabtrieb feiern, sei laut ihm ein deutlicher Trend. „Ich sehe das positiv, wenn die Bauern sich da etwas antun und den Stolz auf ihre Tiere zeigen“, sagt Pfister. Speziell die Einheimischen würden diese Art des Almabtriebes schätzen, allein wegen der Gemütlichkeit. „Es geht dem Einheimischen nicht um das Inszenierte, sondern um das Ursprüngliche, so wie es früher war“, meint Pfister.