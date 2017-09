Rohrberg – Eine große Berge- und Brandschutzübung fand am Wochenende gemeinsam mit der Bergrettung Zell am Ziller, dem Roten Kreuz Schwaz und dem Personal der Zeller Bergbahnen im Skigebiet „Zillertal Arena“ statt.

Auf über 2000 m wurde ein Stillstand sowie ein Brand in der Talstation des Sessellifts „Kreuzjoch X-Press“ simuliert. Dabei hatte auch das Wetter „drehbuchgerecht“ mitgespielt: Es war kalt und es lag Schnee. Durch mehrere Bergetrupps der Bergrettung und Seilbahnmitarbeiter wurden die Gäste, darunter auch drei Verletzte, schonend geborgen und zur Station gebracht, wo sie durch das Rote Kreuz Schwaz versorgt wurden. Die Feuerwehr Zell am Ziller unterstützte die Bergetrupps bei der Betreuung der Verletzten. Zeitgleich kam es in der Talstation des Sesselliftes zu einem Brand, welcher durch einen Atemschutztrupp gelöscht wurde.

Nachdem alle Personen geborgen waren, konnte die Übung mit einer Nachbesprechung erfolgreich beendet werden. (TT)