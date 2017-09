Landeck, Stanzertal, Wien – Post aus Wien traf kürzlich bei Altbürgermeister und Chronist Kurt Tschiderer in Pettneu ein. Die Nachricht freut ihn: Das Zweidrittelgericht Landeck ist in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes in Österreich aufgenommen worden. Die Urkunde will die Unesco-Kommission im Oktober übergeben.

Inzwischen werde man prüfen, „was die Aufnahme bedeutet und welche Chancen sich für die Institution eröffnen“, sagte Tschiderer.

Es ist ein juristisches Überbleibsel aus dem Hochmittelalter – das Zweidrittelgericht Landeck. Bis heute werden altes Brauchtum und Tradition in der Almwirtschaft gelebt. So sind beispielsweise die „Hutverlassung“ (Hauptversammlung der Mitglieder, die nach überlieferten Regeln funktioniert) sowie der „Gewalthaber“ (Geschäftsführer) erhalten geblieben. Vor diesem Hintergrund hatten Gewalthaber Alfons Falch und die Stanzertaler Bürgermeister im Juni die Aufnahme ins Kulturerbe beantragt. Initiator war Kurt Tschiderer. (hwe)