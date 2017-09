Von Helmut Wenzel

Zams – Zwei von drei Etappen auf dem Weg zum Psychiatrie-Vollbetrieb am Zammer Krankenhaus St. Vinzenz sind geschafft: Ambulanz und Tagesklinik gingen im April bzw. August in Betrieb, die stationäre Patienten-Versorgung mit 24 Betten soll 2020 eingerichtet werden.

Bei der Eröffnungsfeier gestern Dienstag war es etwas eng im modernen Neubau am Spitalsgelände. „Ich bin sehr überrascht, dass heute so viele Bürgermeister gekommen sind. Das ist nicht sehr oft der Fall“, stellte Generaloberin Sr. Maria Gerlinde Kätzler fest und löste Schmunzeln aus.

Auch LH Günther Platter versprühte eine heitere Note, als er trocken verriet: „Ich bin kein Spezialist in jeder Beziehung.“ Dennoch könne er zur Eröffnung dieser Einrichtung etwas sagen: „Zu mir kommen immer wieder Leute, bei denen ich merke, da ist das Leben aus den Fugen geraten. Da ist es notwendig, dass man auch außerhalb der vier eigenen Wände über die Probleme reden kann.“

In den Jahrbüchern der Politik geblättert hatte Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg: „1993 hat die Landesregierung beschlossen, die Psychiatrie zu dezentralisieren.“ Einrichtungen in Kufstein (1999) und Lienz (2006) folgten. Mit Zams sei die Lücke auf der Psychiatrie-Landkarte Tirols geschlossen worden. Kommende Herausforderungen würden in der psychiatrischen Nachsorge liegen. Architekt Fritz Falch erinnerte an den Ratschlag, man solle die Psychiatrie nicht im vierten Stock des Spitals bauen. Vom Abteilungsvorstand Primar Martin Kurz habe es jedenfalls nur das Ersuchen gegeben, ein helles Objekt zu bauen, das mit Krankenhaus-Image nichts zu tun hat.

In seinem Resümee zur ambulanten Startphase hielt Kurz fest: „Anders als vielleicht vermutet, haben die Oberländer keine Berührungsängste mit der Psychiatrie. Täglich würden bis zu zehn Patienten behandelt. Die Mehrzahl werde von den niedergelassenen Ärzten zugewiesen, ein Teil komme aus Eigeninitiative. Der Abteilungsleiter hob vor allem den hohen Stellenwert der regionalen Zusammenarbeit und den engen Kontakt mit den niedergelassenen Ärzten hervor: „Eine umfassende Versorgung ist nur durch die gemeinsame Entwicklung der Strukturen möglich. Deshalb verstehen wir uns als Drehscheibe und Partner, keinesfalls als Konkurrenz.“