Von Simone Tschol

Weißenbach – In Kooperation mit der Gemeinde Weißenbach eröffnet der Verein Together in Kürze einen Hort für Kinder im Alter von drei bis 14 Jahren. Es handelt sich hierbei um eine ganzjährige Betreuungseinrichtung mit Mittagstisch. Während der regulären Schulzeit öffnet der Hort ab 11.45 Uhr und in den Ferien beginnt die Betreuung bereits am Morgen. Geplanter Start ist im Oktober. Im ersten Schul- bzw. Kindergartenjahr handelt es sich um ein Pilotprojekt, das vorerst in den Räumlichkeiten des Cafés der Mehrzweckhalle gestartet wird. In weiterer Folge ist geplant, die Räumlichkeiten der ehemaligen Lehrerwohnung im Dachgeschoß der Volksschule Weißenbach hierfür zu adaptieren.

Der Gemeinderat hat dem Zukunftsprojekt unter Vorbehalt einer möglichen Finanzierung bereits zugestimmt. Bürgermeister Hans Dreier: „Das ist für die Gemeinde mit einem erheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Das Stiegenhaus entspricht nicht den aktuellen Brandschutzbestimmungen, dann müssen wir einen Lift einbauen und natürlich die Räumlichkeiten unterm Dach adaptieren. Summa summarum wird uns das 330.000 Euro kosten. Derzeit sind wir am Prüfen, ob es finanzierbar ist.“ Sollte dies der Fall sein, werde die Gemeinde den Umbau durchführen, auch wenn er selbst solchen Projekten gegenüber „negativ eingestellt“ sei, meint Dreier. „Letztlich müssen es die Eltern entscheiden. Aber das System zwingt sie ja förmlich dazu, ihre Kinder in Betreuungseinrichtungen abzuschieben. Mir wäre es lieber, Mütter könnten zu Hause bleiben und würden dafür einen Ausgleich bekommen. Wenn man das Geld, das für Kinderbetreuung ausgegeben wird, den Müttern zukommen lassen würde, hätte man mehr erreicht. So liefert man lediglich der Wirtschaft billige Arbeitskräfte. Mir gefällt das System gar nicht. Aber heutzutage schafft es ein Vater mit seinem Einkommen allein kaum mehr“, kritisiert Dreier.

Die Betreuung der Kinder im neuen Hort in Weißenbach – derzeit gibt es 15 Interessenten – wird Bianca Hackl übernehmen. Informationen bzw. Anmeldungen sind unter Tel. 0650/9984507 bei Renate Deutsch-Krismer bzw. per Mail unter info@kinderhort2gether.at möglich.