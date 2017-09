Wien, Reutte – Mit einem 360°-Panorama-Ausblick über die Dächer der Wiener Innenstadt feierten Studierende, Lehrende, Absolventinnen und Absolventen der Ferdinand Porsche FernFH Wiener Neustadt deren 10-Jahr-Jubiläum.

Im Zuge der Feier wurde auch der Lehrpreis 2017 für Exzellentes Distance Learning vergeben. Unter den 127 Nominierten wurde der Außerferner Christoph Krall für seine Lehrveranstaltung „Optimierung, dynamische Systeme“ im Masterstudiengang Wirtschaftsinformatik mit dem 2. Preis ausgezeichnet.

Christoph Krall stammt aus Reutte und lebt jetzt in Wien. Er unterrichtet außer an der FernFH Wiener Neustadt auch an der Uni Wien und ist darüber hinaus vielen als Kabarettist bekannt. „Christoph Krall gelingt es in der Lehrveranstaltung, die äußerst komplexe Thematik durch die Wahl der passenden didaktischen Medien besonders ansprechend zu gestalten. Sämtliche Rechenwege werden in den Materialien aufbereitet und detailliert erklärt, wodurch die Selbstständigkeit und die zeitliche Flexibilität der Studierenden eines Fernstudiums unterstützt werden“, heißt es in der Laudatio.

Werner Jungwirth, mittlerweile Eigentümer der FernFH, hatte 2006 eine Vision: „Ich wollte Menschen mit Bildungsbarrieren die Möglichkeit geben, ein Studium zu absolvieren, etwa Menschen, die beruflich viel im Ausland sind, Alleinerziehenden oder auch Menschen, die aufgrund von Beeinträchtigungen nicht an Präsenzhochschulen studieren können.“

Jetzt, zehn Jahre später, ist diese Vision Realität. Der Eigentümer ist sogar überzeugt: „Wir werden Mainstreams setzen für die Zukunft des Studierens.“ (TT, fasi)