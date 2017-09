Von Denise Daum und Michael Domanig

Rum — Mit einem Festabend für geladene Gäste am Freitag und einem Marktfest für die Bevölkerung am Samstag hat die Gemeinde Rum das Jubiläum „30 Jahre Markterhebung" begangen. Doch speziell die geschlossene Veranstaltung im Veranstaltungszentrum „FoRum" sorgte schon im Vorfeld für Kritik: Altbürgermeister Hans Tanzer, Vorgänger und Parteifreund von Langzeitortschef Edgar Kopp (SPÖ), erklärte in einem Brief an Gemeinderäte und Funktionäre, dass der Festakt „von den Kulturträgern der Gemeinde mit den gewählten Mandataren gestaltet werden sollte. Die Verpflichtung von Künstlern, die mit der Gemeinde in keinerlei Beziehung stehen, erfüllt nicht den Sinn und Zweck so einer Veranstaltung." Für ihn sei der Festakt deshalb „unnütze Geldverschwendung". Besonders geärgert hat sich Tanzer darüber, dass ein Teil der Gäste am Freitagabend zu einem gemeinsamen Essen eingeladen wurde. „Auch für besondere Ehrengäste sollte keine Extra-Veranstaltung stattfinden", betont Tanzer, der „aus Protest" am Festabend nicht teilgenommen hat.

Im Gespräch mit der TT sagt der Altbürgermeister und ehemalige Landeshauptmannstellvertreter, dass er viele Reaktionen auf seinen Boykott bekam und vielfach in seiner Kritik bestätigt wurde. Seine Solidarität mit den Vereinen habe er mit der Teilnahme an der Jubiläumsfeier am Samstag zum Ausdruck gebracht, sagt Hans Tanzer.

Auch GR Bernhard Kirch­ebner (Grüne) sieht den Gala­abend „sehr kritisch": Kopp habe diesen „als Feier ,30 Jahre Bürgermeister Kopp und 30 Jahre Marktgemeinde Rum' ausrichten lassen", ohne den Gemeinderat einzubinden.

BM Kopp hat „keinerlei Verständnis" für die Kritik: „Der Erfolg des Festabends war gigantisch, das Echo gewaltig, das gibt uns Recht. Die Leute blieben teils bis 2.30 Uhr sitzen, an so etwas kann ich mich nicht erinnern." Man habe für die Feier ausreichend Geld im Budget vorgesehen. „Dann ist es nicht mehr unbedingt erforderlich, dass man in der Vorbereitung jeden einzelnen Mandatar fragt", meint Kopp. Der Festakt am Freitag sei bewusst, wie etwa auch der Neujahrsempfang, als geschlossene Veranstaltung ausgerichtet worden: „Ansonsten kommen 500 Leute — und wir haben nur für etwas über 300 Platz." Auf die Frage, warum beim Festabend keine Rumer Künstler auftraten, meint Kopp: „Wir haben hier halt keinen Gregor Glanz und keinen Zauberer." Und beim Marktfest am Samstag „mussten wir die Rumer Vereine regelrecht betteln, der Kulturausschuss konnte gerade einmal sechs zur Teilnahme motivieren".

Zum Essen habe man nur auswärtige Gäste aus den Partnergemeinden, ehemalige Amtsleiter und jene, die damals den Antrag auf Markterhebung unterschrieben hätten, eingeladen, betont Kopp.