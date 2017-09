Von Walter Zwicknagl

Jenbach – Am Reformationstag vor 21 Jahren trat der evangelische Pfarrer Meinhardt von Gierke, der aus Norddeutschland stammt, in der Erlöserkirche in Jenbach seinen Dienst an. Und den Reformationstag am 31. Oktober wird er mit seiner Pfarrgemeinde, die von Tux bis zum Achensee und von Baumkirchen bis nach Wiesing reicht, um 15 Uhr in der Erlöserkirche gebührend feiern. Genau 54 Orte umfasst sein Wirkungsfeld. Zu betreuen sind derzeit 1050 Gemeindemitglieder. „Da die Identifikation mit der Konfession nicht im Zunehmen ist, gibt es viel zu tun“, erzählt der Geistliche, der auch im Paulinum evangelischen Religionsunterricht erteilt.

„Da bin ich mit Auto und Motorrad viel unterwegs. An die 25.000 Kilometer werden so Jahr für Jahr abgespult“, sagt der Pfarrer, der alles in allem sieben kirchliche Stützpunkte hat. Aber all das wäre nicht zu schaffen, wenn er nicht auf 40 ehrenamtliche Mitarbeiter bauen könnte. „Die sind für mich das Alpha und Omega“, meint Gierke, der sich in Tirol gut eingebunden fühlt. Aber sprachlich werde er weiter das Hochdeutsche pflegen, betont er.

Neben der Erlöserkirche in Jenbach, die im Jahre 1964 geweiht wurde, stehen der evangelischen Pfarrgemeinde auch eine Kirche in Wattens und das Gemeindezentrum in Schwaz zur Verfügung. In Mayrhofen trifft man sich in einem Hotel, in Fügen in der katholischen Kirche am Pankrazberg, während in Tux die Marienkirche der katholischen Pfarre zur Verfügung steht. „Da kommt es öfters vor, dass Katholiken schon aus geografischen Gründen zum Gottesdienst nach Vorderlanersbach kommen“, freut sich der evangelische Pfarrer. Und in Pertisau trifft man sich in der Heilig-Kreuz-Kapelle, die beim Volk Pfandler-Kapelle heißt.

Nach dem Festgottesdienst in Jenbach gibt es am 31. Oktober um 19 Uhr im Gemeindezentrum in Schwaz einen Vortrag von Pfarrer Meinhardt von Gierke. „Dabei geht es um Streiflichter zum Jubiläum der Reformation“, sagt er. Am 21. Oktober wird zum Finale des Reformationsjahres in der Messe Innsbruck „gebündelte evangelische Energie“ von 16 bis 22 Uhr geboten.