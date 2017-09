Innsbruck – Die Stadt- und die Polizeiführung laden die Innsbrucker im Herbst zu vier Veranstaltungen ein, bei denen das Thema Sicherheit (Aktion „Gemeinsam sicher“) im Mittelpunkt steht. „Wir wollen Sicherheit gemeinsam mit der Bevölkerung gestalten“, erklärt der Innsbrucker Polizeikommandant Martin Kirchler das Anliegen.

Die Veranstaltungsreihe startet am 4. Oktober im Wohnheim Olympisches Dorf: Zwischen 18 und 19 Uhr sind die Bürger an der Reihe, rund eine Stunde lang stehen Vertreter der Stadt, der Mobilen Überwachungsgruppe (MÜG) und der Polizei für ihre Anliegen, Sorgen und Anregungen zur Verfügung. Anschließend beginnt der Informationsteil, bei dem Kirchler beispielsweise über das Thema Kriminalitätsentwicklung in Innsbruck referieren wird. Den Abschluss bildet eine Diskussionsrunde.

Wie Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer betont, sind es oft nur Kleinigkeiten, die leicht behoben werden können. „Etwa eine dunkle Ecke, die durch ein Beschneiden der Sträucher heller wird. Aber wir sind darauf angewiesen, dass sich die Bürger an uns wenden.“ Kirchler ergänzt: „Es geht bei den Veranstaltungen nicht nur um Kriminalität. Auch bei kleinen Ordnungsstörungen wünschen wir uns rasche Anzeigen von der Bevölkerung.“

Die Veranstaltungsreihe „Gemeinsam sicher in Innsbruck“ wird am 17. Oktober im Kolpinghaus in Hötting West fortgesetzt. Am 7. November geht es dann ins Reichenauer Volkshaus, am 29. November ins Rathaus. (tom)