Ein umweltbewusstes Paar in Japan hat seine Hochzeitsfeier unter das ungewöhnliche Motto Müllvermeidung gestellt. Die bei Hochzeitsfeiern in Japan üblichen Geschenke für die geladenen Gäste überreichte das Paar dabei „nackt“, wie die Zeitung Asahi Shimbun am Mittwoch berichtete - soll heißen: ohne jegliche Verpackungen.

In Japan höchst ungewöhnlich, ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt doch bekannt für ihre Geschenkekultur und den oft verschwenderischen Gebrauch von Verpackungsmaterialien. Die Essstäbchen und Teller mussten die Hochzeitsgäste zudem selbst mitbringen. Als Dekoration für den Festsaal verwendete das Paar gebrauchte Koi-Nobori (Karpfenfahnen), traditionelle Windsäcke, die zum Knabenfest Anfang Mai vor den Häusern an Stangen gehisst werden. Die Braut arbeite für eine Nichtregierungsorganisation, die sich für die Reduzierung der Müllberge einsetzt, schrieb das Blatt. (dpa)