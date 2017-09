Von Hubert Daum

Roppen – So manchem würde es wohl ein „Das gibt’s ja nicht“ entlocken, wüsste er um die seltene, aber nicht lustige Situation des Roppener Ortsteils Riedegg Bescheid: Die in der Nachkriegszeit entstandene Siedlung – damals Innsiedlung – ist nur über eine schmale und niedere Bahnunterführung erreichbar. „Die Probleme, die diese einzige Zufahrt mit sich bringt, sind seit Jahrzehnten bekannt, geschehen ist nichts“, wandte sich Bewohner Thomas Steger nun an die Presse.

Die Schwierigkeiten sind tatsächlich fundamental: Ein „normales“ Einsatzfahrzeug der Feuerwehr passt nicht durch die auf eine Höhe von 2,8 Meter limitierte Unterführung. Die Linkskurve unmittelbar davor verschärft das Problem des Durchkommens. „Kürzlich sah ich einen Rettungswagen mit Blaulicht, der brauchte gefühlte fünf Minuten, um durchzuzielen“, erinnert sich Steger, „bei einem Herzinfarkt oder Schlaganfall zählt bekanntlich jede Minute.“ Der Müll werde von den Gemeindearbeitern mit einem Unimog geholt, ein Häuslbauer muss Ziegel & Co. vor der Bahntrasse selbst abholen.

Die Situation ist den Kommunalpolitikern seit Jahrzehnten bekannt, natürlich weiß auch BM Ingo Mayr Bescheid: „Im Brandfalle gibt es sehr wohl einen Einsatzplan, ein passendes Feuerwehrauto aus Ötztal-Bahnhof würde angefordert. Wir bemühen uns schon längst um eine Lösung, die natürlich gemeinsam mit den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) entstehen muss.“ Nach Gesprächen mit Verantwortlichen der ÖBB sieht Mayr die Chance auf eine Lösung in drei bis vier Jahren: „Ich bekam die Info, dass die ÖBB für diesen Zeitraum einiges geplant haben. Es werden immer mehrere Baustellen gleichzeitig betrieben, damit sich eine Sperre der Bahnstrecke rentiert. Das ist also alles ziemlich komplex und schwierig.“

Den Grund, warum für die Bürger vermeintlich so lange nichts passiert ist, weiß VBM Günter Neururer: „Vor rund zehn Jahren war eine Verlegung der Bahntrasse mit Neubau des Bahnhofes im Gespräch. Im Zuge dessen hätte man die Unterführung adaptiert. Diese Pläne wurden von den ÖBB jedoch aufgegeben.“ Im heurigen Frühjahr habe es neuerliche Gespräche mit Lokalaugenschein gegeben. Vereinbart wurde die Erstellung einer Machbarkeitsstudie, die eine Vergrößerung der bestehenden Unterführung untersucht. Dies wird auch seitens der ÖBB bestätigt. Pressesprecher Gasser-Mair: „Ziel ist es, die Studie bis Ende dieses Jahres fertig zu stellen. Unverbindliche Kostenschätzungen gehen meines Wissens von der Größenordnung von 2 Mio. Euro aus.“ Für den Vizebürgermeister ist das zu teuer:„Selbst wenn die Gemeinde nur zehn Prozent beisteuern müsste, wäre das für uns kaum machbar.“ Er arbeitet zurzeit allerdings an einem Plan B: Es gebe die Möglichkeit eines asphaltierten, einspurigen Fahrweges, der in westlicher Richtung über den bestehenden Wirtschaftsweg mit beschranktem Bahnübergang führen würde. Eine Alternativmöglichkeit, den Ortsteil Riedegg zu erreichen. Neururer: „Dazu ist eine Grundzusammenlegung, an der ich seit Längerem arbeite, notwendig. Die meisten Unterschriften habe ich bereits beisammen, ich bin zuversichtlich.“